صيحة جديدة تغزو حقائب النساء في 2026 - صور

09:36 ص

الوكيل الإخباري- تتصدر "إكسسوارات الجمال المعلقة على الحقائب" قائمة أبرز صيحات موضة صيف 2026، بعدما تطورت موضة دلايات الحقائب لتجمع بين الأناقة والعملية. اضافة اعلان





وتشمل الصيحة تعليق مستحضرات تجميل صغيرة، مثل زيوت العطور، وبلسم الشفاه، والمرايا، ومنتجات العناية بالشعر، داخل حافظات أنيقة تُثبت على الحقيبة، لتكون في متناول اليد وتضفي لمسة عصرية على الإطلالة.



ويؤكد خبراء الموضة أن هذه الصيحة تعكس رغبة المرأة في الجمع بين الجمال والوظيفة، مع نصائح باختيار إكسسوارات خفيفة ومتناسقة مع لون الحقيبة، وعدم المبالغة في عدد القطع للحفاظ على مظهر أنيق ومتوازن.









