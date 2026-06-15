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طبيب تجميل يكشف الخطأ الأكبر في عمليات الأنف

ert
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 03:48 م

الوكيل الإخباري-   أكد جرّاح التجميل الروسي سيرجي كروغليك أن الأنف المثالي لا يملك شكلاً موحداً، بل يعتمد على انسجامه مع ملامح الوجه وبنية الجسم.

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وأوضح أن تصغير الأنف بشكل مبالغ فيه قد يخلّ بتوازن الوجه ويُبرز عيوباً أو تفاوتات لم تكن واضحة سابقاً، خاصة لدى أصحاب القامة الطويلة أو الملامح البارزة.


كما انتقد معايير الجمال التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها تتجاهل الفروق التشريحية الفردية والوظيفة التنفسية للأنف.


وأشار إلى أن جراحة الأنف الحديثة أصبحت تعتمد على تصميم مخصص لكل شخص، بهدف تحقيق مظهر طبيعي ومتناسق ينسجم مع ملامح الوجه ويحافظ على جماله لسنوات طويلة.

 
 


gnews

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