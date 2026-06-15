طبيب تجميل يكشف الخطأ الأكبر في عمليات الأنف

الوكيل الإخباري- أكد جرّاح التجميل الروسي سيرجي كروغليك أن الأنف المثالي لا يملك شكلاً موحداً، بل يعتمد على انسجامه مع ملامح الوجه وبنية الجسم.

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وأوضح أن تصغير الأنف بشكل مبالغ فيه قد يخلّ بتوازن الوجه ويُبرز عيوباً أو تفاوتات لم تكن واضحة سابقاً، خاصة لدى أصحاب القامة الطويلة أو الملامح البارزة.



كما انتقد معايير الجمال التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها تتجاهل الفروق التشريحية الفردية والوظيفة التنفسية للأنف.