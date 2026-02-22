طرق الحفاظ على نضارة البشرة في رمضان

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر رمضان المبارك، تواجه البشرة تحديات جديدة نتيجة نقص السوائل أثناء الصيام الطويل، ما قد يؤدي إلى الجفاف، فقدان النضارة، وظهور علامات الإرهاق بشكل أسرع.



وفي هذا السياق، يسلّط د. نادر صعب الضوء في برنامجه "جمال نادر" الذي يُعرض أسبوعيًا على موقع "فوشيا" على أبرز الإجراءات الطبية والتجميلية التي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها في الشهر الفضيل، مع التركيز على تقنيات آمنة وغير جراحية تناسب طبيعة الصيام، وتدعم تجدد الخلايا وإنتاج الكولاجين والإيلاستين.



تأثير الصيام على صحة البشرة



تناول د. صعب في الحلقة الجديدة تأثير الصيام على البشرة، مشيرًا إلى التغيرات الفسيولوجية التي قد تطرأ نتيجة نقص السوائل لساعات طويلة وتبدّل نمط التغذية اليومي.



وأوضح أن البشرة، باعتبارها أكبر عضو في جسم الإنسان، تتأثر مباشرة بمستوى الترطيب الداخلي، ومع انخفاض كمية السوائل المتناولة خلال النهار، قد تظهر بعض المشاكل مثل:



جفاف ملحوظ



بهتان اللون وفقدان النضارة



فقدان المرونة



ظهور علامات الإرهاق بشكل أسرع



مؤكدًا على أهمية اعتماد خطة عناية متكاملة تجمع بين الدعم الداخلي والخارجي للحفاظ على الإشراقة الطبيعية.



إبر الكافيار.. ترطيب وتحفيز الكولاجين



أشار د. صعب إلى إبر الكافيار كخيار فعّال للبشرة خلال الشهر الفضيل، نظرًا لاحتوائها على أوميغا 3، الأحماض الأمينية، والفيتامينات الأساسية، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجلد.



وتساهم هذه التقنية في:



تعزيز الترطيب العميق للبشرة



دعم مرونة الجلد



تحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن التماسك والمظهر المشدود

