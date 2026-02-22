طرق الحفاظ على نضارة البشرة في رمضان

وفي هذا السياق، يسلّط د. نادر صعب الضوء في برنامجه "جمال نادر" الذي يُعرض أسبوعيًا على موقع "فوشيا" على أبرز الإجراءات الطبية والتجميلية التي تساعد على الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها في الشهر الفضيل، مع التركيز على تقنيات آمنة وغير جراحية تناسب طبيعة الصيام، وتدعم تجدد الخلايا وإنتاج الكولاجين والإيلاستين.
تأثير الصيام على صحة البشرة
تناول د. صعب في الحلقة الجديدة تأثير الصيام على البشرة، مشيرًا إلى التغيرات الفسيولوجية التي قد تطرأ نتيجة نقص السوائل لساعات طويلة وتبدّل نمط التغذية اليومي.
وأوضح أن البشرة، باعتبارها أكبر عضو في جسم الإنسان، تتأثر مباشرة بمستوى الترطيب الداخلي، ومع انخفاض كمية السوائل المتناولة خلال النهار، قد تظهر بعض المشاكل مثل:
جفاف ملحوظ
بهتان اللون وفقدان النضارة
فقدان المرونة
ظهور علامات الإرهاق بشكل أسرع
مؤكدًا على أهمية اعتماد خطة عناية متكاملة تجمع بين الدعم الداخلي والخارجي للحفاظ على الإشراقة الطبيعية.
إبر الكافيار.. ترطيب وتحفيز الكولاجين
أشار د. صعب إلى إبر الكافيار كخيار فعّال للبشرة خلال الشهر الفضيل، نظرًا لاحتوائها على أوميغا 3، الأحماض الأمينية، والفيتامينات الأساسية، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الجلد.
وتساهم هذه التقنية في:
تعزيز الترطيب العميق للبشرة
دعم مرونة الجلد
تحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن التماسك والمظهر المشدود
استعرض د. نادر صعب الخيار الثاني للعناية بالبشرة في رمضان، وهو إبر السالمون، المعروفة بخصائصها المحفزة لتجديد الخلايا. وأوضح أن هذا الإجراء يدعم عملية إصلاح الأنسجة وترميم البشرة المتعبة، ما يحسّن ملمس الجلد ومظهره العام.
وأشار إلى أن تجديد الخلايا يصبح أكثر أهمية في الفترات التي تتعرض فيها البشرة لعوامل إجهاد مضاعفة، سواء بسبب:
قلة النوم
تغير النظام الغذائي
نقص الترطيب
وهي عوامل قد تتفاقم خلال شهر رمضان.
"بيبي سكن مع الإكزوزوم".. تقنية حديثة بفترة تعافٍ قصيرة
أما الإجراء الثالث، فهو تقنية "البيبي سكن مع الإكزوزوم"، والتي وصفها د. صعب بأنها من التقنيات الحديثة التي تركز على دعم آليات التجدد الطبيعية داخل الجلد.
وأوضح أن الإكزوزومات تعمل على:
تحفيز التواصل بين الخلايا
تسريع شفاء الجلد بعد الوخز
تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين
