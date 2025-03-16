طرق علاج تشقق القدمين في المنزل

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من تشقق القدمين، وهي مشكلة شائعة قد تحدث نتيجة الجفاف أو قلة العناية بالقدمين. على الرغم من أن هناك أدوية متاحة لعلاج هذه المشكلة، فإن العلاجات المنزلية البسيطة تعتبر فعالة في العديد من الحالات. وفيما يلي طرق طبيعية لعلاج تشقق القدمين، كما تم ذكرها في موقع WebMD.

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نقع القدمين في الماء والصابون لمدة 20 دقيقة.

فرك الكعبين باستخدام الليفة أو حجر الخفاف لإزالة الجلد السميك.

تجفيف القدمين جيدًا.

استخدام مرطب ثقيل مثل الفازلين للحفاظ على ترطيب القدمين.

ارتداء جوارب سميكة بعد وضع المرطب لتثبيته.