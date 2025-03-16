طرق علاج تشقق القدمين في المنزل

فرك الكعبين باستخدام الليفة أو حجر الخفاف لإزالة الجلد السميك.
تجفيف القدمين جيدًا.
استخدام مرطب ثقيل مثل الفازلين للحفاظ على ترطيب القدمين.
ارتداء جوارب سميكة بعد وضع المرطب لتثبيته.
إذا لم تتحسن الحالة، يمكن استشارة الطبيب لاستخدام كريمات طبية أو إزالة الجلد الميت باستخدام تقنيات خاصة.
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