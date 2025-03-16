 
الأحد 2025-03-16 02:46 م
 




            

        








    

        

        

            طرق علاج تشقق القدمين في المنزل
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        01:42 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-  يعاني الكثير من الأشخاص من تشقق القدمين، وهي مشكلة شائعة قد تحدث نتيجة الجفاف أو قلة العناية بالقدمين. على الرغم من أن هناك أدوية متاحة لعلاج هذه المشكلة، فإن العلاجات المنزلية البسيطة تعتبر فعالة في العديد من الحالات. وفيما يلي طرق طبيعية لعلاج تشقق القدمين، كما تم ذكرها في موقع WebMD.
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 نقع القدمين في الماء والصابون لمدة 20 دقيقة.
فرك الكعبين باستخدام الليفة أو حجر الخفاف لإزالة الجلد السميك.
تجفيف القدمين جيدًا.
استخدام مرطب ثقيل مثل الفازلين للحفاظ على ترطيب القدمين.
ارتداء جوارب سميكة بعد وضع المرطب لتثبيته.

إذا لم تتحسن الحالة، يمكن استشارة الطبيب لاستخدام كريمات طبية أو إزالة الجلد الميت باستخدام تقنيات خاصة.
 
 
 
 
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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