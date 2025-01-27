طريقة صحيحة لاستخدام سيروم فيتامين سي للحصول على بشرة متألقة

استخدام التونر (اختياري): بعد تنظيف الوجه، يمكنك استخدام تونر إذا كنتِ ترغبين في تحضير بشرتك بشكل أفضل لاستقبال السيروم. التونر يساعد في موازنة درجة الحموضة في البشرة.
وضع السيروم:
- قومي بتوزيع السيروم بلطف على الوجه والعنق باستخدام حركات دائرية خفيفة أو برفق لتمتصه البشرة بشكل جيد.
- ركزي على المناطق التي تعاني من البقع الداكنة أو التصبغات.
استخدام مرطب: بعد امتصاص سيروم فيتامين سي، استخدمي مرطبًا مناسبًا للحفاظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.
واقي الشمس: سيروم فيتامين سي يعزز من حماية البشرة ضد الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، ولكن لا يزال من الضروري استخدام واقي شمس في الصباح لحماية البشرة من الشمس.
نصيحة:
-يفضل استخدام سيروم فيتامين سي في الصباح للحصول على حماية مضادة للأكسدة طوال اليوم.
-استخدميه بانتظام للحصول على أفضل النتائج، وقد تبدأين في رؤية التحسن بعد عدة أسابيع من الاستخدام.
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