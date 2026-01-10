الوكيل الإخباري- حمام الزيت من أفضل الطرق الطبيعية لتغذية الشعر وحمايته من التلف والجفاف.

طريقة عمل حمام الزيت

اختر الزيت المناسب: جوز الهند، اللوز، الزيتون، أو غيرها.

سخن الزيت باستخدام حمام مائي: ضع الزيت في وعاء زجاجي داخل قدر به ماء ساخن.

تحقق من حرارة الزيت قبل التطبيق.



طريقة التطبيق

مشط الشعر لإزالة التشابك.

ضع منشفة لحماية الملابس.

دلّك فروة الرأس بحركات دائرية 5–10 دقائق.

وزع الزيت على الشعر كله، اربطه على شكل كعكة، وارتدِ قبعة استحمام.

اترك الزيت 1 ساعة، ثم اغسل الشعر بشامبو وبلسم.



أفضل الزيوت حسب نوع الشعر

الشعر العادي: أي زيت، مرة كل أسبوعين أو شهر.

الشعر الدهني: زيت اللوز أو جوز الهند، كل أسبوعين.

الشعر الجاف: زيت جوز الهند، الأرغان، أو شجرة الشاي، مع كل غسلة.

الشعر المصبوغ: أي زيت، مرة أسبوعيًا، يمكن تركه طوال الليل.

الشعر الناعم: زيت الجوجوبا أو بذور العنب، مرة كل أسبوعين.

الشعر الخشن: زيت الخروع أو جوز الهند، للحماية من الجفاف والأطراف المتقصفة.



فوائد حمام الزيت

تغذية فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

زيادة كثافة ولمعان الشعر.

منع القشرة وتقليل تكسر الشعر.

تقوية أنسجة الشعر وتحسين حيويته.



حمام الزيت خطوة بسيطة لكنها فعّالة للحفاظ على صحة شعرك ولمعانه.