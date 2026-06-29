طريقة مبتكرة لتكثيف الشعر بتكلفة أقل - صور

ويُعد هذا الأسلوب مناسبًا للنساء اللاتي يعانين ضعف كثافة الشعر أو يرغبن في تغيير إطلالتهن بسهولة، مع إمكانية اختيار أطوال وألوان وتسريحات متنوعة، مثل الضفائر والتموجات والتجعيدات.
ويؤكد المختصون أهمية تحضير الشعر وتنظيفه جيدًا قبل التركيب، لضمان ثبات الخصل والحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.
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