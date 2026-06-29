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طريقة مبتكرة لتكثيف الشعر بتكلفة أقل - صور

rewt
تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري-   برز "الكروشيه هير" كأحد أحدث حلول تكثيف الشعر، إذ يعتمد على تثبيت خصلات شعر طبيعية أو اصطناعية داخل الشعر باستخدام أداة تشبه الخطاف، ما يمنح مظهرًا طبيعيًا وكثافة إضافية دون اللجوء إلى طرق معقدة أو مرتفعة التكلفة.

ويُعد هذا الأسلوب مناسبًا للنساء اللاتي يعانين ضعف كثافة الشعر أو يرغبن في تغيير إطلالتهن بسهولة، مع إمكانية اختيار أطوال وألوان وتسريحات متنوعة، مثل الضفائر والتموجات والتجعيدات.

ويؤكد المختصون أهمية تحضير الشعر وتنظيفه جيدًا قبل التركيب، لضمان ثبات الخصل والحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

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