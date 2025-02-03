طريقة وضع الماسكارا بشكل صحيح للحصول على رموش مثالية

ابدئي من الجذور: امسكي فرشاة الماسكارا بالقرب من جذور رموشك، ثم ارفعي الفرشاة إلى الأعلى في حركة مائلة. هذا سيساعد على تكثيف الرموش من الجذور.
التكرار على الأطراف: بعد التمرير الأول على الجذور، قومي بتكرار الحركة على أطراف الرموش لتوزيع الماسكارا بشكل متساوي.
استخدمي حركة “Z”: لتحصلي على رموش منفصلة وطويلة، حركي الفرشاة بحركة "Z" أو حركة اهتزازية خفيفة على طول الرموش.
مراعاة الطبقات: إذا كنتِ تريدين مظهراً كثيفاً، يمكنك وضع طبقة ثانية من الماسكارا بعد أن تجف الطبقة الأولى. تأكدي من أنها جافة تمامًا قبل إضافة الطبقة الثانية لتجنب التكتلات.
تفادي التكتلات: إذا حصلتِ على تكتلات، يمكنكِ تمرير فرشاة نظيفة أو مشط للرموش لإزالة التكتلات.
استخدام ماسكارا ملائمة: اختاري ماسكارا مخصصة لرغبتك، سواء كانت لتطويل الرموش أو لتكثيفها أو مقاومة للماء.
باتباع هذه الخطوات، ستتمكنين من الحصول على رموش أنيقة وطويلة في دقائق!
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