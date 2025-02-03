طريقة وضع الماسكارا بشكل صحيح للحصول على رموش مثالية

الوكيل الإخباري- الماسكارا هي أحد أدوات المكياج الأساسية التي تضيف لمسة ساحرة للعينين، وتُبرز جمال الرموش. ومع ذلك، للحصول على أفضل نتيجة، يجب وضعها بالطريقة الصحيحة. قد تكون الخطوات بسيطة، لكن تأثيرها كبير في تغيير مظهر العيون بالكامل. إذا كنتِ ترغبين في الحصول على رموش كثيفة وطويلة تدوم طوال اليوم، إليكِ طريقة وضع الماسكارا بطريقة صحيحة لضمان أفضل نتيجة.

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إليكِ خطوات وضع الماسكارا بطريقة صحيحة للحصول على رموش طويلة وكثيفة:

ابدئي من الجذور: امسكي فرشاة الماسكارا بالقرب من جذور رموشك، ثم ارفعي الفرشاة إلى الأعلى في حركة مائلة. هذا سيساعد على تكثيف الرموش من الجذور.

التكرار على الأطراف: بعد التمرير الأول على الجذور، قومي بتكرار الحركة على أطراف الرموش لتوزيع الماسكارا بشكل متساوي.

استخدمي حركة “Z”: لتحصلي على رموش منفصلة وطويلة، حركي الفرشاة بحركة "Z" أو حركة اهتزازية خفيفة على طول الرموش.

مراعاة الطبقات: إذا كنتِ تريدين مظهراً كثيفاً، يمكنك وضع طبقة ثانية من الماسكارا بعد أن تجف الطبقة الأولى. تأكدي من أنها جافة تمامًا قبل إضافة الطبقة الثانية لتجنب التكتلات.

تفادي التكتلات: إذا حصلتِ على تكتلات، يمكنكِ تمرير فرشاة نظيفة أو مشط للرموش لإزالة التكتلات.

استخدام ماسكارا ملائمة: اختاري ماسكارا مخصصة لرغبتك، سواء كانت لتطويل الرموش أو لتكثيفها أو مقاومة للماء.



باتباع هذه الخطوات، ستتمكنين من الحصول على رموش أنيقة وطويلة في دقائق!