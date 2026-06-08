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طفل في العاشرة يبهر عالم الموضة - صور

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ماكس ألكسندر
 
الإثنين، 08-06-2026 08:09 ص

الوكيل الإخباري-   في سن العاشرة فقط، نجح الطفل الأميركي ماكس ألكسندر في تحقيق إنجازات لافتة في عالم الموضة، إذ يمتلك علامته التجارية الخاصة، وفريق عمل، وملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجموعة أزياء تركز على الاستدامة.

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وكان أحدث إنجازاته مشاركته في مارس الماضي بأسبوع الموضة في باريس، ليصبح أصغر مصمم أزياء يقيم عرضاً خاصاً على أحد أبرز مسارح الموضة في العالم.


وأوضح ماكس أن مجموعته في باريس ضمت 15 فستاناً، 90% منها قابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير، وتعتمد على مواد مستدامة.


ويُعد ماكس أيضاً أصغر مصمم أزياء على منصة عرض وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2023. وبدأت رحلته مع الموضة في سن الرابعة عندما أخبر عائلته بأنه "صانع فساتين"، قبل أن يصمم لاحقاً قطعاً فريدة لعدد من المشاهير، بينهم الممثلة الأميركية Sharon Stone.


ورغم صغر سنه وروحه الطفولية، يُظهر ماكس جدية كبيرة في عالم الأزياء، حيث نفدت أحدث مجموعات حقائبه خلال 24 ساعة فقط

 

 

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