طفل في العاشرة يبهر عالم الموضة - صور

وكان أحدث إنجازاته مشاركته في مارس الماضي بأسبوع الموضة في باريس، ليصبح أصغر مصمم أزياء يقيم عرضاً خاصاً على أحد أبرز مسارح الموضة في العالم.
وأوضح ماكس أن مجموعته في باريس ضمت 15 فستاناً، 90% منها قابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير، وتعتمد على مواد مستدامة.
ويُعد ماكس أيضاً أصغر مصمم أزياء على منصة عرض وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2023. وبدأت رحلته مع الموضة في سن الرابعة عندما أخبر عائلته بأنه "صانع فساتين"، قبل أن يصمم لاحقاً قطعاً فريدة لعدد من المشاهير، بينهم الممثلة الأميركية Sharon Stone.
ورغم صغر سنه وروحه الطفولية، يُظهر ماكس جدية كبيرة في عالم الأزياء، حيث نفدت أحدث مجموعات حقائبه خلال 24 ساعة فقط
-
أخبار متعلقة
-
حيل جمالية من قشور الموز والبرتقال
-
فندي 2027 تمزج بين البساطة والفخامة - صور
-
5 خطوات سهلة للحفاظ على أظافر قوية وصحية في المنزل
-
بدائل كريم الأساس لبشرة ناعمة ومشرقة
-
من عروض الأزياء إلى الحياة اليومية.. تسريحات سهلة لإطلالة جذابة - صور
-
«مدارات الروح».. لقاء استثنائي بين الموضة والفن في دبي
-
عودة أحمر الشفاه المحدد بالكونتور الداكن بأسلوب التسعينيات
-
مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق