طلاء أظافر الأبيض العاجي يواكب موضة 2026

إذا كان هناك لون واحد للأظافر يجسّد تماماً أجواء الفخامة الهادئة لعام 2026، فهو لون راقصة الغيوم أو الأبيض العاجي. يتميز هذا اللون بنعومته وشفافيته مع لمسة دافئة وخفيفة، ويضفي مظهراً أنيقاً وراقياً وفخماً من دون عناء. كما يمنح شعوراً بالانتعاش والإشراق، ويتجلّى جماله بشكل خاص في فن تزيين الأظافر.
تواكب أظافر البولكا هذا الاتجاه بأسلوب ناعم، إذ تبدو أكثر رقة وجمالاً مع اللون الأبيض، بقاعدة من طلاء أبيض أو شفاف تتزيّن بنقاط بيضاء عاجية تضفي لمسة أنيقة وحيوية.
