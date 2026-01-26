الإثنين 2026-01-26 02:34 م

طلاء أظافر الأبيض العاجي يواكب موضة 2026

تعبيرية
 
الإثنين، 26-01-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-   اختارت بانتون لون Cloud Dancer، أو الأبيض العاجي، ليكون لون العام 2026 في عالم الموضة. غير أن هذا اللون لا يقتصر على الأزياء فحسب، بل امتد أيضًا ليصل إلى عالم الأظافر. إنه لون أبيض ناعم بلمسة رمادية خفيفة، يمنح إحساساً بالانتعاش والإشراق.

أفكار أظافر مستوحاة من لون راقصة الغيوم
إذا كان هناك لون واحد للأظافر يجسّد تماماً أجواء الفخامة الهادئة لعام 2026، فهو لون راقصة الغيوم أو الأبيض العاجي. يتميز هذا اللون بنعومته وشفافيته مع لمسة دافئة وخفيفة، ويضفي مظهراً أنيقاً وراقياً وفخماً من دون عناء. كما يمنح شعوراً بالانتعاش والإشراق، ويتجلّى جماله بشكل خاص في فن تزيين الأظافر.

 

إذا كان هناك لون واحد للأظافر يجسّد تماماً أجواء الفخامة الهادئة لعام 2026، فهو لون راقصة الغيوم أو الأبيض العاجي. يتميز هذا اللون بنعومته وشفافيته مع لمسة دافئة وخفيفة، ويضفي مظهراً أنيقاً وراقياً وفخماً من دون عناء. كما يمنح شعوراً بالانتعاش والإشراق، ويتجلّى جماله بشكل خاص في فن تزيين الأظافر.

 

هو أكثر هدوءاً من العنابي، وأكثر أناقة من الوردي الفاتح. يمنح طلاء الأظافر الأبيض إطلالة منعشة وجذّابة وخالدة، لا سيّما في فصل الشتاء. وإذا أردتِ اعتماد طلاء أظافر عصري وأنيق لعام 2026، نقدّم لك مجموعة من موديلات الأظافر بلون راقصة الغيوم.

 

نقاط البولكا البيضاء الناعمة
تواكب أظافر البولكا هذا الاتجاه بأسلوب ناعم، إذ تبدو أكثر رقة وجمالاً مع اللون الأبيض، بقاعدة من طلاء أبيض أو شفاف تتزيّن بنقاط بيضاء عاجية تضفي لمسة أنيقة وحيوية.

 
 


