طلاء الأظافر المعدني صيحة الشتاء الأبرز

الوكيل الإخباري- بعد انتشار الألوان الأساسية مثل الأحمر والأبيض والأسود في موضة طلاء الأظافر، بات الوقت مناسبًا لاعتماد طلاء الأظافر الميتاليك بلمعته المعدنية العصرية.





طلاء الأظافر المعدني صيحة ألوان الشتاء



يتصدر طلاء الأظافر المعدني اللامع صيحات الجمال هذا الموسم، بفضل بريقه الجذاب الذي يجعله إضافة مثالية لأي إطلالة. تتنوّع درجاته بين الفضي والذهبي والبرونزي، لتناسب السهرات والمناسبات المختلفة. كما يمكنكِ اللعب بتصاميمه بإضافة رسومات أو لمسات بسيطة، ليبدو أنيقًا على جميع أشكال الأظافر، سواء كانت قصيرة أو لوزية أو مدببة.



ولإطلالة عصرية، جرّبي المزج بين الذهبي والفضي، خصوصًا إذا كنتِ تبحثين عن ستايل بسيط وملفت في الوقت نفسه.



أظافر معدنية ناعمة



لنبدأ بخيار هادئ وأنيق؛ فهذه الأظافر المعدنية النظيفة تشكّل نقطة انطلاق مثالية لكل من تريد اعتماد هذا اللون الجذاب لأول مرة. اختاري درجة معدنية مفضلة لديكِ، وطبّقي طبقتين متتاليتين للحصول على تغطية متجانسة، ثم أضيفي طبقة علوية لامعة لتعزيز البريق ومنح أظافركِ لمسة راقية ومصقولة.



طلاء الأظافر المعدني والألوان القوية



إذا كنتِ تبحثين عن طلاء أظافر جريء، فجرّبي المعدني اللامع مع ألوان قوية تحته، كالأخضر والبرتقالي والوردي وغيرها. يناسب هذا التصميم الأظافر القصيرة والطويلة على حدّ سواء، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل من ترغب في الحصول على مانيكير مميز.

