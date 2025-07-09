عادات يومية بسيطة تمنحك أظافر قوية وصحية

الوكيل الإخباري- تعاني الكثير من النساء من ضعف الأظافر وتكسرها المتكرر، خاصة بسبب التعرض للماء والمنظفات بشكل يومي، ما يسبب فقدانها للرطوبة والمرونة.

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وبحسب أخصائيي الجلدية، فإن اعتماد بعض العادات البسيطة يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في صحة الأظافر وقوتها، دون الحاجة لمنتجات باهظة أو جلسات عناية مكلفة.



إليك 4 خطوات أساسية:

الترطيب اليومي: استخدمي كريم مرطب لليدين والأظافر يحتوي على فيتامين E أو زبدة الشيا، وطبّقيه بعد كل غسيل يدين.

تجنّب إزالة الجلد المحيط بالأظافر: لأنه يشكل حاجزاً طبيعياً ضد البكتيريا، ويمكن ترطيبه بدلاً من قصّه.

تقوية الأظافر من الداخل: عبر تناول أطعمة غنية بالبيوتين والزنك مثل اللوز، البيض، السبانخ، والبقوليات.

تقليل استخدام طلاء الأظافر وإزالتها بأسيتون خفيف: لأن المواد الكيميائية القوية تضعف الأظافر مع الوقت.