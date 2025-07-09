عادات يومية بسيطة تمنحك أظافر قوية وصحية

وبحسب أخصائيي الجلدية، فإن اعتماد بعض العادات البسيطة يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في صحة الأظافر وقوتها، دون الحاجة لمنتجات باهظة أو جلسات عناية مكلفة.
إليك 4 خطوات أساسية:
الترطيب اليومي: استخدمي كريم مرطب لليدين والأظافر يحتوي على فيتامين E أو زبدة الشيا، وطبّقيه بعد كل غسيل يدين.
تجنّب إزالة الجلد المحيط بالأظافر: لأنه يشكل حاجزاً طبيعياً ضد البكتيريا، ويمكن ترطيبه بدلاً من قصّه.
تقوية الأظافر من الداخل: عبر تناول أطعمة غنية بالبيوتين والزنك مثل اللوز، البيض، السبانخ، والبقوليات.
تقليل استخدام طلاء الأظافر وإزالتها بأسيتون خفيف: لأن المواد الكيميائية القوية تضعف الأظافر مع الوقت.
وينصح الخبراء بإعطاء الأظافر "راحة أسبوعية" من الطلاء، وتركها تتنفس للحفاظ على لونها الطبيعي وصحتها.
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