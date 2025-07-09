الأربعاء 2025-07-09 04:10 م
 

عادات يومية بسيطة تمنحك أظافر قوية وصحية

فلقفلفا
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 03:10 م

الوكيل الإخباري-   تعاني الكثير من النساء من ضعف الأظافر وتكسرها المتكرر، خاصة بسبب التعرض للماء والمنظفات بشكل يومي، ما يسبب فقدانها للرطوبة والمرونة.

اضافة اعلان


وبحسب أخصائيي الجلدية، فإن اعتماد بعض العادات البسيطة يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في صحة الأظافر وقوتها، دون الحاجة لمنتجات باهظة أو جلسات عناية مكلفة.


إليك 4 خطوات أساسية:
الترطيب اليومي: استخدمي كريم مرطب لليدين والأظافر يحتوي على فيتامين E أو زبدة الشيا، وطبّقيه بعد كل غسيل يدين.
تجنّب إزالة الجلد المحيط بالأظافر: لأنه يشكل حاجزاً طبيعياً ضد البكتيريا، ويمكن ترطيبه بدلاً من قصّه.
تقوية الأظافر من الداخل: عبر تناول أطعمة غنية بالبيوتين والزنك مثل اللوز، البيض، السبانخ، والبقوليات.
تقليل استخدام طلاء الأظافر وإزالتها بأسيتون خفيف: لأن المواد الكيميائية القوية تضعف الأظافر مع الوقت.


وينصح الخبراء بإعطاء الأظافر "راحة أسبوعية" من الطلاء، وتركها تتنفس للحفاظ على لونها الطبيعي وصحتها.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنويه بشأن امتحانات التوجيهي وإعلان النتائج بهذا الموعد

ن

فن ومشاهير غادة عادل تخضع لشد وجه وتخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة

من

منوعات سائحة تتعرض لهجوم أسد في أستراليا وتفقد ذراعها - فيديو

لاتلا

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يحصد المركز الثاني في رالي أكروبوليس باليونان ويحافظ على صدارة بطولة المُصنِّعين بفارق 65 نقطة

مووووو

منوعات بسبب فيديو متهور.. سائق يتعرض لغرامة بـ50 ألف درهم في دبي

الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة

أخبار محلية تنفيذاً للتوجيهات الملكية .. الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى القطاع

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يؤكد أهمية تنفيذ المشاريع التنموية

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة" و"وهب الغيث" ينفذان عمليات جراحية لأطفال من أسر منتفعة



 
 





الأكثر مشاهدة