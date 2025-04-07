عادات يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة

الوكيل الإخباري- العادات اليومية التي تمارسينها قد يكون لها تأثير كبير على صحة بشرتك وتساهم في ظهور علامات الشيخوخة. إليك أبرز العادات التي قد تكون سببًا في تدهور نضارة بشرتك:

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الإجهاد والضغط النفسي

التفكير في أكثر من مهمة في نفس الوقت يزيد من إرهاق عقلك ويسبب تلف الخلايا المسؤولة عن ظهور علامات التقدم في السن. ينصح بالتركيز على مهمة واحدة في كل مرة لتجنب الإرهاق.



قلة النوم (أقل من 5 ساعات)

النوم غير الكافي يسبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين ويؤثر على تركيزك وصحة جسمك. من المهم الحصول على 7 ساعات من النوم يوميًا.



الجلوس لمشاهدة التلفزيون لساعات طويلة

الجلوس الطويل أمام التلفاز يؤدي إلى تخزين السكر في الجسم مما يساهم في ظهور علامات الشيخوخة. من الأفضل الحركة بعد 30 دقيقة من الجلوس.



الجلوس لفترات طويلة

الجلوس لفترات طويلة يؤثر على صحتك ويساهم في زيادة الوزن وأمراض القلب. ممارسة الرياضة لمدة 15 ساعة أسبوعيًا تساهم في تحسين الصحة وإطالة العمر.



عدم استخدام كريم العين بانتظام

المنطقة تحت العين تكون حساسة جدًا وتتأثر بعلامات الشيخوخة بسرعة. استخدام كريمات تحتوي على ريتين A يساعد في تعزيز الكولاجين والإيلاستين ويمنع ظهور التجاعيد.



استخدام كريمات الشمس فقط في المصيف

عدم استخدام واقي الشمس بشكل يومي يعرض بشرتك للأشعة الضارة التي تساهم في تقدم السن. احرصي على استخدام واقي الشمس بتركيز 30-50 بشكل يومي.



وضع كميات كبيرة من الماكياج

الماكياج الزائد يمكن أن يرهق بشرتك خاصة إذا كان يحتوي على زيوت ثقيلة. يفضل وضع كمية صغيرة من الماكياج وتجنب النوم به.



الاهتمام بهذه العادات يمكن أن يساعد في الحفاظ على نضارة بشرتك وتأخير علامات التقدم في العمر.