عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة دون أن تشعري

10:40 ص

الوكيل الإخباري- حلم الشباب الدائم والحيوية لأطول فترة ممكنة لا يتحقق بالتمني، بل يرتبط بالعادات اليومية التي نمارسها. فبينما تساعد بعض السلوكيات الصحية على إبطاء الشيخوخة، قد تسرّع عادات أخرى التقدم في العمر وتزيد خطر الأمراض المزمنة. اضافة اعلان





فيما يلي أبرز العادات التي تؤثر على سرعة الشيخوخة:



قلة النوم أو سوء جودته:

النوم ضروري لتجديد الخلايا وتنظيم الهرمونات. الحرمان المزمن من النوم يرتبط بظهور التجاعيد وضعف الذاكرة وارتفاع خطر الأمراض، ويُنصح بـ 7–9 ساعات يومياً.



التوتر المزمن:

ارتفاع التوتر يؤدي إلى زيادة هرمون الكورتيزول والالتهابات، كما يسرّع تقصّر التيلوميرات، ما يعجّل بالشيخوخة الخلوية.



الأطعمة المصنعة:

الإكثار من السكريات والدهون غير الصحية يرفع الالتهابات والإجهاد التأكسدي، بينما يدعم الغذاء الصحي شباب الخلايا.



الجلوس لفترات طويلة:

الخمول يقلل الكتلة العضلية ويبطئ الأيض، ما يسرّع تراجع اللياقة مع التقدم في العمر.



إهمال الصحة النفسية:

الاكتئاب والقلق يؤثران سلباً على الوظائف الإدراكية ويزيدان الإجهاد الجسدي.



عدم استخدام واقي الشمس:

التعرض للأشعة فوق البنفسجية يسرّع التجاعيد والبقع وترهل الجلد.



تجاهل الفحوصات الطبية:

الكشف المبكر يساعد في الوقاية من الأمراض ومضاعفاتها.



الإفراط في التمارين:

الجهد الزائد دون راحة قد يسبب التهابات وإجهاداً بدنياً.



التعرض للتلوث:

الملوثات ترفع الإجهاد التأكسدي وتضر بالخلايا والحمض النووي.



إهمال العناية بالبشرة:

غياب التنظيف والترطيب يجعل البشرة باهتة ومتعبة.



النظرة السلبية للحياة:

التفكير السلبي يرتبط بارتفاع التوتر وتدهور الصحة العامة، بينما يدعم التفكير الإيجابي طول العمر وجودة الحياة.



الخلاصة:

الشيخوخة ليست مساراً ثابتاً فقط، بل تتأثر بشكل كبير بنمط الحياة اليومي، ويمكن إبطاؤها عبر عادات صحية متوازنة.





