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عادة ليلية شائعة تزيد تجاعيد الوجه

لابلا
تعبيرية
السبت، 01-02-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-  حذر الدكتور جو ويتنغتون، المعروف بلقب "دكتور جو إم دي"، من أن عادة ليلية شائعة قد تساهم في "شيخوخة" البشرة أثناء النوم. وأوضح في فيديو نشره على تيك توك أن "الضغط المستمر" على جانب واحد من الوجه أثناء النوم قد يؤدي إلى تكوين التجاعيد وعدم تناسق الوجه.

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وأشار ويتنغتون إلى دراسة علمية نُشرت في مجلة جراحة التجميل والترميم في 2014، والتي أظهرت أن "وضعية النوم على البطن" تعد واحدة من العوامل التي تساهم في عدم تناسق الوجه. كما أكدت الدراسة أن العوامل الخارجية مثل خلع الأسنان والتدخين قد تساهم أيضًا في نفس المشكلة.


وأوصى الدكتور ويتنغتون بعدة طرق لتقليل خطر حدوث ذلك، أبرزها النوم على الظهر، وهو ما وصفه بـ "المعيار الذهبي لشيخوخة الوجه". كما نصح بتغيير غطاء الوسادة إلى "غطاء وسادة حريري"، لما له من تأثير إيجابي على البشرة. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون التوقف عن النوم على الجانب، حثهم على التناوب بين الجانبين لتقليل التأثير على الوجه.

 

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