الأربعاء 2026-05-20 03:54 م

عامل مهم خلال الحمل قد يُحدث فرقا في صحة المواليد

عامل مهم خلال الحمل قد يُحدث فرقا في صحة المواليد
تعبيرية
 
الأربعاء، 20-05-2026 02:02 م

الوكيل الإخباري-   تكشف دراسة حديثة أن تحسين تغذية المرأة أثناء الحمل يمكن أن يحدث فرقا واضحا في صحة المواليد، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف الأمن الغذائي.

اضافة اعلان

 

وأظهرت الدراسة، التي قادتها عالمة الأوبئة دونغتشينغ وانغ من جامعة جورج ماسون، أن مكملات الطاقة والبروتين المتوازنة (BEP) قد تساهم في تحسين وزن المولود وتقليل المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية لدى الأمهات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات ثماني تجارب سريرية أُجريت في دول من إفريقيا وجنوب آسيا، من بينها نيبال وغامبيا وباكستان، حيث تمت مقارنة نتائج النساء الحوامل اللاتي تلقين مكملات BEP مع أخريات لم يتلقينها.

وتبيّن أن هذه المكملات — وهي منتجات غذائية مثل المشروبات أو المعاجين الغنية بالسعرات الحرارية والبروتين — ارتبطت بنتائج ولادة أفضل، خصوصا من حيث زيادة وزن المواليد وانخفاض معدلات الأطفال منخفضي الوزن أو صغار الحجم بالنسبة لعمر الحمل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جورامكو تحتفي بعام قياسي من الأداء التشغيلي المميز والنمو عبر توزيع مكافآت تصل إلى 12 أسبوعًا على موظفيها

أخبار الشركات جورامكو تحتفي بعام قياسي من الأداء التشغيلي المميز والنمو عبر توزيع مكافآت تصل إلى 12 أسبوعًا على موظفيها

ب

اقتصاد محلي 91 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

ل

أخبار محلية بالتزامن مع عيد الأضحى.. اعلان مهم من البنك المركزي

الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار "النشامى" في المونديال .. ومفاجأة في مباراة الأرجنتين

خاص بالوكيل الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار "النشامى" في المونديال .. ومفاجأة في مباراة الأرجنتين

الحكومة تنجز دراسة الجدوى لمشروع القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء

أخبار محلية الحكومة تنجز دراسة الجدوى لمشروع القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء

ل

أخبار محلية التربية تعلن إتاحة أرقام جلوس طلبة الحادي عشر لامتحان التوجيهي - رابط

ل

أخبار محلية تمديد مزاد الأرقام المميزة وإضافة الرقمين (40-4) و(40-44) إلى المزاد

قفغا

فيديو الوكيل مواطن : راجعت ضريبة الدخل حولوني من عاطل عن العمل لطبيب !



 
 






الأكثر مشاهدة

 