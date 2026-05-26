عباءات بتوقيع خليجي لإطلالة أنيقة خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- تتمتع العباءة الخليجية بسحر خاص يميزها عن باقي الأزياء، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعادات والتقاليد، لا سيما في عيدي الفطر والأضحى. ومع مرور الوقت، باتت اليوم تتصدر اهتمامات دور الأزياء العالمية التي تعيد تقديمها بقصات عصرية تحاكي ذوق المرأة أينما كانت.





تبرز العباءة كخيار أنيق للمرأة في عيد الأضحى، فهي قطعة فاخرة تمنح حضورًا هادئًا وراقيًا من دون مبالغة. وتتنوّع أقمشتها هذا الموسم بين الخامات الخفيفة والمنسدلة، مع تصاميم ربيعية نابضة بالحياة وألوان زاهية، مثل تدرجات الأصفر والبرتقالي والأزرق.



وفي المقابل، تحافظ العباءة الخليجية السوداء المزينة بالتطريزات الذهبية أو الفضية على مكانتها الكلاسيكية الأنيقة.



وإذا كنتِ من محبات العباءة، فنقدم لكِ باقة من أجمل التصاميم التي تضيف إلى إطلالتك لمسة أنثوية راقية، وتمنحك حضورًا أنيقًا يليق بأجواء العيد ولقاءاته.



عباءات ناعمة وفضفاضة بقماش خفيف



تقدم المصممة الإماراتية Shatha Essa مجموعات من العباءات الناعمة المستوحاة من الفن الإماراتي وعالم الديكور والسفر، بأسلوب يعكس أناقة هادئة ولمسات فنية راقية.



وتحضر ضمن تصاميمها القصّات الفضفاضة المزينة بزخارف متداخلة، وألوان ربيعية هادئة مثل الأزرق والأخضر الزيتي. ولعيد الأضحى، تأتي العباءات والقفاطين المصنوعة من الأورغنزا الحريرية الفاخرة والمطرزة بزهور ذهبية ناعمة، لتمنح المرأة إطلالة أنثوية أنيقة.



العباءة الكلاسيكية لإطلالة أنيقة خلال عيد الأضحى



مهما تنوعت موضة وألوان العباءات الخليجية، تبقى العباءة السوداء الأبرز ضمن مختلف القصّات والتصاميم، مع حفاظها على التقاليد وروح العباءة الخليجية الأصيلة.



وقد نجحت المصممة السعودية Tema Abed في مواكبة أحدث صيحات الموضة من خلال تقديم عباءات سوداء راقية مصنوعة من قماش الشيفون، ومزينة بتطريزات ذهبية أنيقة على الحواف والأكمام.



كما تقدم علامة Abadia قطعًا مميزة بطابعها الكلاسيكي الخالد الذي لا تبطل موضته، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لإطلالة أنيقة خلال عيد الأضحى.



عباءات مطرزة تمنحك أناقة لافتة خلال عيد الأضحى



تقدم المصممة Hessa Al Falasi عباءات تحمل تفاصيل أنثوية راقية وتطريزات دانتيل ناعمة، تمنح التصاميم طابعًا ربيعيًا هادئًا وأنيقًا.



وتعكس هذه القطع أناقة هادئة من خلال ألوانها الناعمة وتدرجات الباستيل الراقية. وجاءت هذه العباءات بقصّات منسدلة وانسيابية، مع تفاصيل دقيقة عند الصدر وأكمام واسعة تضيف لمسة فاخرة، فيما يحدد الحزام المرافق القوام بأسلوب أنيق.



عباءات عصرية بقصّات تواكب صيحات 2026



للمرأة العصرية، تقدم علامة Riva Fashion عباءات ماكسي انسيابية بتصاميم مريحة وأنيقة، تتميز بأقمشة خفيفة وألوان جريئة مثل تدرجات الأحمر والبنفسجي.



كما تضم المجموعة عباءات عصرية يمكن تنسيقها فوق السراويل والبلوزات الربيعية بتدرجات اللون الوردي.



وتناسب هذه التصاميم أجواء عيد الأضحى، سواء لاستقبال الضيوف في المنزل أو لقضاء جمعة عائلية أنيقة.



عباءات ربيعية تجمع الحداثة والطابع الخليجي



تقدم المصممة الإماراتية Feryal Albastaki عباءات بقصّات مستوحاة من الفساتين الربيعية، مع تفاصيل لافتة عند الخصر وأسفل التصميم تضيف لمسة عصرية أنيقة.



وتتميز هذه العباءات بأكمام واسعة وقصّة محددة عند الخصر، إلى جانب تطريزات ذهبية تزيّن حواف الياقة والأكمام.



وتجمع هذه التصاميم بين اللمسات العصرية والطابع الخليجي الأصيل، وتتناغم بأسلوب أنيق مع المجوهرات الذهبية وحقائب اليد الناعمة، لإطلالة راقية في عيد الأضحى.





