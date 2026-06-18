عطركِ يتحدث عنكِ.. خيارات مثالية للقاءات الأولى

الوكيل الإخباري- تلعب العطور دوراً مهماً في تكوين الانطباع الأول، ومع فصل الصيف تبرز نغمات عطرية تجمع بين الانتعاش والجاذبية لتعكس الأناقة والشخصية.

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وتعد عطور الفواكه الاستوائية، مثل المانجو والأناناس مع لمسات الفانيليا، خياراً مثالياً لإطلالة حيوية ومفعمة بالطاقة. أما محبات الأناقة الكلاسيكية، فتناسبهن العطور التي تمزج بين الأخشاب الثمينة والمسك الأبيض لمنح إحساس بالثقة والعمق.