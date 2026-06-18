عطركِ يتحدث عنكِ.. خيارات مثالية للقاءات الأولى

وتعد عطور الفواكه الاستوائية، مثل المانجو والأناناس مع لمسات الفانيليا، خياراً مثالياً لإطلالة حيوية ومفعمة بالطاقة. أما محبات الأناقة الكلاسيكية، فتناسبهن العطور التي تمزج بين الأخشاب الثمينة والمسك الأبيض لمنح إحساس بالثقة والعمق.
ولإطلالة رومانسية في الأمسيات الصيفية، تظل عطور الأزهار البيضاء، مثل الياسمين ومسك الروم، مع نفحات حمضية منعشة، من أبرز الخيارات لإبراز الأنوثة والجاذبية الهادئة.
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