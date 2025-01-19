علاج سريع لجفاف الشعر بعد الصبغة: زيت طبيعي يعيد الحيوية

أحد هذه العلاجات هو زيت الأرجان الطبيعي، الذي يعد من أفضل الزيوت لترطيب الشعر الجاف والمجعد. يحتوي زيت الأرجان على مستويات عالية من الأحماض الدهنية وفيتامين E، ما يجعله خيارًا مثاليًا لإصلاح الشعر المتضرر من الصبغة.
للاستفادة منه، يمكن تطبيقه مباشرة على الشعر المبلل بعد غسله، مع التركيز على الأطراف المتضررة. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه جيدًا. ستلاحظين فرقًا في نعومة ولمعان شعرك منذ أول استخدام.
تذكري دائمًا أن العناية بالشعر بعد الصبغة تتطلب الصبر والاهتمام، واختيار المنتجات الطبيعية والعضوية لضمان أفضل النتائج لشعرك وصحته.
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