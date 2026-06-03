الأربعاء 2026-06-03 10:54 ص

عودة أحمر الشفاه المحدد بالكونتور الداكن بأسلوب التسعينيات

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-06-2026 09:23 ص
الوكيل الإخباري-   عادت صيحة أحمر الشفاه المحدد بالكونتور الداكن إلى الواجهة من جديد، لتستعيد مكانتها كواحدة من أبرز صيحات الجمال المستوحاة من تسعينيات القرن الماضي.اضافة اعلان


وتعتمد هذه الصيحة على استخدام قلم تحديد شفاه بدرجات داكنة، مثل البني أو الشوكولاتة، مع ألوان متناغمة تمنح الشفاه مظهراً أكثر تحديداً وامتلاءً. وقد اشتهرت هذه الإطلالة في التسعينيات بفضل عارضات أزياء بارزات مثل Naomi Campbell وCindy Crawford.

ويعود أصل هذه التقنية إلى ثقافة أصحاب البشرة السمراء واللاتينيين، قبل أن تنتشر عالمياً وتتحول إلى واحدة من أبرز اتجاهات المكياج.

وللحصول على إطلالة مستوحاة من التسعينيات، يُنصح برسم حدود الشفاه بقلم داكن ثم دمجه تدريجياً مع لون أفتح في الوسط، مع إمكانية إضافة طبقة من ملمع الشفاه لمنحها مزيداً من الامتلاء واللمعان.

كما تساعد بعض الخطوات البسيطة على تعزيز ثبات اللون، مثل إزالة الفائض بمنديل ورقي ثم تطبيق طبقة خفيفة من البودرة الشفافة للحصول على لمسة مطفية تدوم لفترة أطول.

ومن أكثر الألوان رواجاً هذا الموسم، الدرجات البنية الدافئة مع محدد شفاه بلون الشوكولاتة، إلى جانب الأحمر الداكن والبني المحمر والأرجواني الغامق، فيما تبقى التدرجات المحددة بالأسود أو الرمادي الداكن خياراً جريئاً لعاشقات الإطلالات اللافتة.
 
 


gnews

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