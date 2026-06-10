عودة صيحات الثمانينيات والتسعينيات إلى الواجهة - صورة

الوكيل الإخباري- تختفي صيحات الموضة لسنوات قبل أن تعود مجددًا إلى الواجهة وكأنها لم تغادر يومًا، في دورة مستمرة تعيد فيها صناعة الأزياء إحياء اتجاهات قديمة بروح عصرية تتماشى مع متطلبات الحاضر.

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وتشهد الموضة في كل موسم عودة أنماط سابقة مثل الجينز واسع الساقين، وموضة الثمانينيات والتسعينيات، والبدلات ذات الأكتاف البارزة، والملابس الرياضية الكلاسيكية، مدفوعة بعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الحنين إلى الماضي.



وترى مختصّة في الأزياء أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تسريع هذه الظاهرة، إذ يمكن لمحتوى قصير أن يعيد إحياء صيحة قديمة خلال وقت قصير، إلى جانب دور المؤثرين في تقديمها لجيل جديد.



كما أوضحت أن بعض الصيحات تستمر لفترة أطول لارتباطها بالبساطة والمرونة وجودة التصميم، مثل البليزر الكلاسيكي والقميص الأبيض والجينز عالي الجودة.



وفي عام 2026 برزت بقوة موضة الثمانينيات والقصّات الواسعة والألوان الجريئة، إضافة إلى استمرار انتشار الملابس الرياضية المريحة، فيما يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الأزياء العملية التي تجمع بين الأناقة والراحة، مع تراجع بعض الصيحات المبالغ فيها.