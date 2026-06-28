عودة قصات الطبقات في صيف 2026

الوكيل الإخباري- وداعاً للشعر المستقيم المصقول، إذ يتجه موسم 2026 نحو الشعر الطبيعي والطبقات المتدرجة التي تمنح الحركة والانسيابية، وتُبرز جمال الشعر بكافة أنواعه وكثافته.

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