عودة قصات الطبقات في صيف 2026

وتتصدر «قصة الفراشة» المشهد بطبقات قصيرة حول الوجه تمنح حجماً وحركة مع الحفاظ على الطول، بينما تعتمد «الطبقات الخفية» على قص داخلي غير ظاهر يخفف ثقل الشعر ويمنحه مظهراً أكثر امتلاءً وانسيابية.
كما يبرز «اللوب الطويل» كخيار عملي أنيق بطول يصل إلى الترقوة، و«البوب الإيطالي المتدرج» الذي يمنح كثافة طبيعية وحركة جذابة. وتنتشر أيضاً «قصة القطة الصغيرة» بطابعها الناعم الشبابي، إلى جانب «قصة المنحنى» التي تعتمد على طبقات طويلة بانسيابية تشبه حرف C.
وترافق هذه الصيحات ألوان دافئة وطبيعية مثل النحاسي المشمشي، والبني الفطري، والأشقر العسلي، والكرزي الشوكولاتي، ما يعزز عمق الشعر ويبرز حركة الطبقات بشكل أوضح.
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