غسول البشرة.. إليكِ فوائده وأضراره

12:37 م

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الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على استعمال غسول البشرة يوميًا مرة أو مرتين وذلك لتنظيفها جيدًا والتخلص من أي شوائب أو ميكروبات ولكن يجب استخدامه بحذر شديد وذلك للحد من فرص التعرض لأي مضاعفات صحية. اضافة اعلان





فوائد غسول البشرة

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن غسول البشرة يقدم العديد من الفوائد الصحية من بينها:



- التنظيف العميق، حيث يساعد على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، مما يساهم في منع انسداد المسام وتكوين الرؤوس السوداء والبيضاء والبثور.



- تحسين مظهر البشرة من خلال إزالة خلايا الجلد الميتة، وبالتالي تظهر البشرة بشكل أكثر إشراق ونضارة.



- تهيئة البشرة لمنتجات العناية الأخرى، وبالتالي سهولة امتصاص الكريمات والمستحضرات الأخرى التي تحافظ على صحة البشرة.



- منع ظهور حب الشباب، لأنه يقلل من البكتيريا المسببة لحب الشباب.



- تقليل الالتهابات، حيث تحتوي بعض الغسولات على مكونات مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة.



أضرار غسول البشرة

أكدت نتائج بعض الدراسات أن الاستخدام المفرط لغسول البشرة يمكن أن يتسبب في ظهور بعض الأضرار الصحية من بينها:



- جفاف البشرة نتيجة الاستعمال المفرط أو اختيار نوع غسول غير مناسب للبشرة مما يؤدي إلى تقشرها.



- تهيج البشرة، وذلك لأن بعض أنواع الغسول تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب تهيج واحمرار البشرة الحساسة.



- خلل في توازن البشرة الطبيعي، نتيجة الإفراط في الغسيل ومن ثم إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة.



- مضاعفة إنتاج الزيوت في بعض الحالات، نتيجة غسل البشرة الدهنية بشكل متكرر وبالتالي زيادة إفراز الزيوت.





