فاكهة الصيف في خدمة بشرتك.. أقنعة طبيعية لنضارة الوجه - صور

قناع الفراولة: تحتوي على حمض الساليسيليك الطبيعي ومضادات الأكسدة، ما يساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة. يُحضّر بهرس نصف كوب من الفراولة مع ربع كوب من نشا الذرة، ثم يُترك على البشرة 30 دقيقة قبل غسله.
قناع الخوخ: غني بأحماض ألفا هيدروكسي وفيتامين A، ويساعد على تجديد البشرة وتقليل مظهر التجاعيد. يُمزج الخوخ مع العسل ودقيق الشوفان ويُترك على الوجه 15 دقيقة.
قناع الأفوكادو: يساهم في ترطيب البشرة بفضل احتوائه على فيتامينات A وB وE، ويُحضّر بخلط الأفوكادو مع صفار البيض وتركه 20 دقيقة.
قناع التوت: يحتوي على مضادات أكسدة تحافظ على إشراقة البشرة، ويُخلط التوت المهروس مع العسل ويُترك 15 دقيقة.
قناع الموز: يساعد على ترطيب البشرة وتحسين ملمسها، ويُحضّر بهرس موزة مع ملعقتين من العسل وترك الخليط 15 دقيقة قبل شطفه.
تُستخدم هذه الأقنعة حسب نوع البشرة واحتياجاتها، مع ضرورة اختبار أي مكون على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام.
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