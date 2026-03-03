فساتين بديلة للعبايات في رمضان

12:29 م

الوكيل الإخباري- لا تقتصر إطلالات رمضان على العبايات والقفاطين فقط، إذ يمكنكِ اعتماد قطع أخرى تنسجم مع أجواء الشهر الكريم وتحافظ على الأناقة والاحتشام في الوقت نفسه. اضافة اعلان





الفساتين خيار أنيق لإطلالات رمضان



إذا لم ترغبي في شراء عبايات أو قفاطين هذا العام، يمكن للفساتين أن تشكّل خياراً عملياً وأنيقاً يليق بعزائم الإفطار والسحور بسهولة. وقد تجدين أن بعض هذه التصاميم موجودة بالفعل في خزانتك ولا تحتاج سوى إلى تنسيق ملائم. إليكِ خمسة أنماط من الفساتين يمكنكِ اعتمادها كبديل أنيق لإطلالات رمضان:



نقشة المربعات بطابع عصري



تصدّرت نقشة المربعات صيحات الموضة هذا الشتاء وبرز حضورها في عروض أسابيع الموضة العالمية. ويمكنكِ اعتماد هذا الاتجاه في إطلالات رمضان باختيار فستان طويل بهذه النقشة، إذ تضفي لمسة أنيقة وتجعله القطعة المحورية في الإطلالة من دون الحاجة إلى الكثير من الإكسسوارات. نسّقيه مع كعب فضي لمظهر أكثر فخامة، أو مع بوت أسود لإطلالة يومية مريحة.



فساتين بنقشة الورود



اعتمدي فستاناً ميدي بنقشة الورود لإطلالة تليق بأجواء رمضان هذا العام. تُعد النقشات الوردية الزاهية من أبرز صيحات خريف وشتاء 2026، لذلك سيكون من السهل العثور عليها في متاجر كثيرة ومن علامات مختلفة. اختاري فستاناً بقصة منسدلة ونقشة وردية ناعمة، ونسّقيه مع حذاء باليرينا لتحصلي على إطلالة أنثوية لطيفة تناسب تجمعات الإفطار والسحور.



تفاصيل بارزة تزيّن الفساتين



إذا كان لديكِ مناسبة خاصة مثل خطوبة أو حفل زفاف أو تجمع سحور مهم خارج المنزل، يمكنكِ اختيار فستان بتفاصيل لافتة، مثل التصاميم المزينة بالورود أو التطريزات الناعمة. اعتمدي فستاناً بلون موحّد ليحافظ على الطابع العصري والهادئ، ونسّقيه مع كعب عالٍ بلون متناغم لإكمال الإطلالة بلمسة أنيقة.



الحرير بأسلوب هادئ وأنيق



قد لا تكون الفساتين الحريرية الصيفية الخيار الأنسب لرمضان، إذ غالباً ما تأتي بتصاميم مكشوفة لا تنسجم مع أجواء الشهر. في المقابل، أعادت تصاميم الشتاء للفساتين الحريرية الطويلة حضورها بأسلوب محتشم وبسيط، وبدأت تظهر بقصّات طويلة وانسيابية تناسب هذه الفترة. كما ساهم اتجاه الأناقة الهادئة في إبراز هذا التصميم من جديد، ليشكّل خياراً راقياً لإطلالات رمضان. اختاري لوناً مختلفاً عن الأسود أو الأبيض لإطلالة أكثر حيوية، ونسّقيه مع بوت طويل لإطلالة عصرية.





