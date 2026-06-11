فساتين زفاف عصرية بروح المونديال - صور

وبرزت تصاميم دور أزياء مثل دانيال فرانكيل وBatsheva وHonor بلمسات تجمع بين الرومانسية والطابع الرياضي، مع التركيز على الثقة والحيوية والتعبير عن الشخصية. كما ظهرت فساتين قصيرة، وإطلالات مكوّنة من قطعتين، وبدلات أنيقة تمنح العروس حرية أكبر في الحركة.
ويعكس هذا التوجه مفهوماً جديداً لأزياء الزفاف، حيث تصبح العروس أكثر تحرراً وواقعية، مع الحفاظ على الفخامة والأنوثة، في إطلالات تواكب أسلوب الحياة العصري وتنسجم مع أجواء الاحتفال والطاقة التي تميز الأحداث العالمية الكبرى.
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