فساتين زفاف عصرية بروح المونديال - صور

الوكيل الإخباري- يستلهم اتجاه Sport-Luxe Bridal في ربيع وصيف 2027 أجواء كأس العالم، مقدماً فساتين زفاف تجمع بين الأناقة والراحة وحرية الحركة. وتعتمد التصاميم على قصّات عملية وخطوط انسيابية وبدلات بيضاء وقطع منفصلة تمنح العروس إطلالة عصرية بعيداً عن الفساتين التقليدية الثقيلة.

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وبرزت تصاميم دور أزياء مثل دانيال فرانكيل وBatsheva وHonor بلمسات تجمع بين الرومانسية والطابع الرياضي، مع التركيز على الثقة والحيوية والتعبير عن الشخصية. كما ظهرت فساتين قصيرة، وإطلالات مكوّنة من قطعتين، وبدلات أنيقة تمنح العروس حرية أكبر في الحركة.



ويعكس هذا التوجه مفهوماً جديداً لأزياء الزفاف، حيث تصبح العروس أكثر تحرراً وواقعية، مع الحفاظ على الفخامة والأنوثة، في إطلالات تواكب أسلوب الحياة العصري وتنسجم مع أجواء الاحتفال والطاقة التي تميز الأحداث العالمية الكبرى.

دار هيلينا لربيع وصيف 2027





إيزابيل سانشيز لربيع وصيف 2027