فندي 2027 تمزج بين البساطة والفخامة - صور

الوكيل الإخباري- في أولى مجموعاتها Cruise 2027 مع دار Fendi، صاغت المديرة الإبداعية ماريا غراتسيا كيوري Maria Grazia Chiuri بياناً فكرياً يعيد تعريف هوية الدار برؤية إيطالية خالصة، ترتكز على جودة المواد، وصرامة الخطوط، وفلسفة الارتداء اليومي. وجاءت المجموعة كخارطة طريق تفكك المفهوم التقليدي للبورجوازية لصالح فئة حديثة وشاملة تتجاوز الطبقية.

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احتفت مجموعة ‏Fendi Cruise 2027‎‏ بالملابس التي تعيش على الجسد وتكتسب قيمتها من الزمن، مقدمة توليفة بصرية تمزج بين صرامة الهندسة وشاعرية الحلم السينمائي.



خزانة ملابس معاصرة ومرنة

تجسد رؤية كيوري في تقديم خزانة عملية مرنة، تضم قطعاً قابلة للتبادل بين المرأة والرجل، مثل القميص والبنطال اللذين يظهران كقطعة واحدة قابلة للفك والتركيب.



تتداخل الإكسسوارات مع المواد والحرفية، باستخدام ورق البرشمان مع الجلد الأسود في حقيبة "باغيت" Baguette المعاد تصميمها، مع خلق تباين لوني بين البرشمان والأسود.



كما أعادت كيوري صياغة القطع الكلاسيكية بجرأة، عبر دمج الجلد الصلب مع الأقمشة الناعمة، وإضافة تطريزات الدانتيل والترتر لإضفاء بريق يوازن بساطة الألوان.



وتتجدد الخطوط الكلاسيكية للمعاطف والفساتين عبر تباينات المواد، من الفرو إلى الجلد اللامع مقابل القماش غير اللامع، في إعادة تعريف للقطع الأساسية في خزانة الملابس.



"أنا أقل، نحن أكثر" Less I, more us هو شعار المجموعة، الذي تلخصه لوحة "شجرة الحياة" كرمز للتعايش والإنسانية.



"ما وراء المرآة"... سينما تتحول إلى لوحة تشكيلية

يتكامل العرض مع فيلم قصير "Beyond the Mirror" المستوحى من رواية روزا ماتوتشي، والذي يحيي أول فيلم أزياء تاريخي Histoire d’Eau.



في الفيلم، تدخل البطلة "سوزي" مبنى عقلانياً قديماً في روما، حيث يختزل التصميم كل الزخارف ويعتمد على الضوء والفراغ.



تظهر بملابس سوداء مغطاة بريش كثيف يرمز للقوة والمعرفة، بينما تتحول السلالم إلى مفاتيح بيانو تعكس لعبة الظهور والاختفاء، في عمل بصري يجمع بين السينما والفن التشكيلي.



وينتهي الفيلم بتخلي البطلة عن الريش وخروجها نحو حلم جديد يتجاوز ثنائية الأبيض والأسود.







