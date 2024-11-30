فوائد القرفة للشعر... وصفات مضمونة بمواد طبيعية 100%

الوكيل الإخباري- أظهرت الأبحاث أن القرفة مفيدة لجميع أنواع الشعر، سواء الجاف أو العادي أو الدهني، بفضل خصائصها المغذية والمضادة للأكسدة.

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فوائد القرفة للشعر

منع تساقط الشعر والصلع: تساعد القرفة على تقليل تساقط الشعر وتحفيز فروة الرأس.



علاج التهابات فروة الرأس: بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والأكسدة، تعمل القرفة على تقليل التهابات فروة الرأس.



تحسين طول الشعر وكثافته: يحتوي زيت القرفة على السينامالديهيد، الذي يعزز تدفق الدم ويحفز نمو الشعر.



منع تلف الشعر: تحمي القرفة الشعر من الجذور الحرة والضرر البيئي.



خصائص مضادة للفطريات: تعمل القرفة على مكافحة الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.



تعزيز صحة الشعر: تحتوي القرفة على فيتامينات ومعادن أساسية مثل فيتامين سي والريبوفلافين، التي تدعم صحة فروة الرأس والشعر.





وصفات طبيعية بالقرفة لتحسين صحة الشعر

1. قناع العسل وزيت الزيتون والقرفة

المكونات:

ملعقة صغيرة مسحوق القرفة

ملعقة كبيرة عسل

4 ملاعق صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:

سخني زيت الزيتون ليصبح دافئًا.

امزجي القرفة والعسل مع الزيت لتكوين عجينة.

ضعي الخليط على شعرك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء.

يُكرر مرة أسبوعيًا.



2. قناع الكركم والقرفة

المكونات:

ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

ملعقة صغيرة مسحوق القرفة

2-3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

طريقة التحضير:

سخني الزيت.

امزجي القرفة والكركم مع الزيت.

ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

يُكرر مرة أسبوعيًا.



3. قناع البيض والقرفة

المكونات:

ملعقة كبيرة مسحوق القرفة

صفار بيضة واحدة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة عسل

طريقة التحضير:

امزجي المكونات لتكوين عجينة.

ضعيها على شعرك وفروة رأسك.

ارتدي قبعة استحمام واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

يُكرر مرة أسبوعيًا.



نصائح إضافية

اختبري القرفة على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقها على فروة الرأس لتجنب الحساسية.

تأكدي من استخدام القرفة مع مكونات مغذية للحصول على أفضل النتائج.

