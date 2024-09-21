فوائد بذور البرتقال للبشرة.. هل تحقق نتائج فعالة؟

1- تنظيف البشرة بعمق
يحتوي مسحوق بذور البرتقال على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تساعد على تنظيف المسام بعمق وإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، مما يعزز نضارة البشرة ويمنع ظهور حب الشباب.
2- تفتيح البشرة
بفضل محتواه الغني بفيتامين C، يساعد مسحوق بذور البرتقال على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويعمل على تقليل التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو آثار حب الشباب.
3- مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة
مضادات الأكسدة الموجودة في مسحوق بذور البرتقال تساعد على محاربة الجذور الحرة، التي تسبب تلف الخلايا وتؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، ويعمل على شد البشرة وتحسين مرونتها، مما يجعلها تبدو أصغر سناً.
4- ترطيب البشرة
يساعد مسحوق بذور البرتقال على ترطيب البشرة بعمق دون أن يسد المسام، مما يجعله مناسبًا لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الدهنية والجافة.
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