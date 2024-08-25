فوائد جمالية مذهلة للزعفران... جرّبيه

وفي هذا السياق، ذكر تقرير نُشر على موقع onlymyhealth الطبي المتخصص، الكثير من الفوائد الجمالية المذهلة للزعفران، من بينها:
- بشرة مُشرقة: تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الزعفران بمحاربة الجذور الحرّة التي يمكن أن تُلحق الضرر بخلايا الجلد، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. كما يساعد في تقليل الاحمرار وتهيّج البشرة، ما يجعله مثالياً للأشخاص ذوي البشرة الحسّاسة أو المعرّضة لحَبّ الشباب.
- تفتيح البشرة: يشتهر الزعفران بخصائصه في تفتيح البشرة، لذلك يُضاف إلى العديد من منتجات وعلاجات التجميل. إذ يساعد في تفتيح البقع الداكنة ويحد من فرط التصبّغ، ما يمنح البشرة لوناً أكثر تناسقاً. يُستخدم الزعفران بكثرة في الكريمات وأقنعة الوجه والأمصال لتفتيح البشرة والحصول على توهّج شبابي.
- الترطيب: للزعفران خصائص مرطِّبة، فهو يساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على حاجز الرطوبة الطبيعي. ويمكن أن يكون هذا مفيداً لذوات البشرة الجافة، لأنه يساعد في تحسين نسيج الجلد.
- مكافحة الشيخوخة: يتمتع الزعفران بخصائص مضادة للشيخوخة تساعد على الظهور بمظهر أصغر سنّاً من خلال التقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
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