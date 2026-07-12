فوائد زيت بذور العنب للشعر.. ترطيب ولمعان وتقليل التقصف - فيديو

الوكيل الإخباري- يُعد زيت بذور العنب من الزيوت النباتية الشائعة في العناية بالشعر، بفضل قوامه الخفيف وسرعة امتصاصه، كما يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية أساسية تساعد على ترطيب فروة الرأس وتعزيز صحة الشعر.



ويساهم الزيت في تقليل القشرة، ودعم صحة بصيلات الشعر، والحد من التقصف والتكسر، إضافة إلى منح الشعر نعومة ولمعانًا طبيعيًا دون أن يترك ملمسًا دهنيًا.



ويُناسب زيت بذور العنب معظم أنواع الشعر، خاصة الناعم والدهني والعادي، مع توصية بإجراء اختبار حساسية قبل استخدامه للمرة الأولى.

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