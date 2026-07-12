فوائد زيت بذور العنب للشعر.. ترطيب ولمعان وتقليل التقصف - فيديو

ويساهم الزيت في تقليل القشرة، ودعم صحة بصيلات الشعر، والحد من التقصف والتكسر، إضافة إلى منح الشعر نعومة ولمعانًا طبيعيًا دون أن يترك ملمسًا دهنيًا.
ويُناسب زيت بذور العنب معظم أنواع الشعر، خاصة الناعم والدهني والعادي، مع توصية بإجراء اختبار حساسية قبل استخدامه للمرة الأولى.
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