فوائد لبان الذكر للبشرة.. كنز طبيعي للنضارة ومكافحة التجاعيد

الوكيل الإخباري- يُعدّ لبان الذكر، المستخلص من عصارة شجرة اللبان، من أبرز المكونات الطبيعية المستخدمة في العناية بالبشرة منذ قرون، لما يتمتع به من خصائص علاجية وتجميلية جعلته يدخل في العديد من منتجات العناية الحديثة.





ويُعرف زيت اللبان بلقب "ملك الزيوت العطرية"، بفضل فوائده المتعددة للبشرة، إذ اشتهر استخدامه في سلطنة عُمان والهند والصومال قبل أن ينتشر عالمياً ضمن مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.



تعزيز الكولاجين ومكافحة التجاعيد



يساعد زيت اللبان على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، ما يساهم في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وعلامات التقدم في العمر. كما يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية الجلد من العوامل البيئية الضارة.



ترطيب البشرة وتحسين مرونتها



يتميز زيت اللبان بقدرته على ترطيب البشرة بعمق وتحسين مرونتها، ما يجعله مناسباً لمختلف أنواع البشرة. كما يساعد على تحقيق التوازن للبشرة الدهنية دون التسبب بانسداد المسام.



تجديد الخلايا وتوحيد لون البشرة



يساهم لبان الذكر في تجديد خلايا البشرة وتحسين ملمسها، كما يساعد على التخفيف من التصبغات وآثار الحبوب والندبات، ما يمنح البشرة مظهراً أكثر إشراقاً وتجانساً.



دعم صحة البشرة ومكافحة الشيخوخة



بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يُعد زيت اللبان من الزيوت الطبيعية التي تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة والحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها.



طرق الاستخدام



يمكن استخدام زيت لبان الذكر بعد تخفيفه بزيت ناقل مناسب وتطبيقه مباشرة على البشرة، أو من خلال نقع اللبان في الماء واستخدامه كتونر طبيعي، كما يمكن إضافته إلى ماسكات الوجه مع مكونات طبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز أو ماء الورد ضمن روتين العناية بالبشرة.





