فواكه طبيعية تمنح بشرتك إشراقة وتساعد على توحيد لونها - صور

ولا يهدف تفتيح البشرة إلى تغيير لونها الطبيعي، بل إلى توحيد لونها وتقليل البقع الداكنة واستعادة إشراقتها.
الفراولة: غنية بفيتامين C وحمض الإيلاجيك، وهما يساعدان في دعم إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر التصبغات.
البابايا: تحتوي على إنزيم الباباين الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين نعومة البشرة.
البرتقال: مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم إشراقة البشرة وتوحيد لونها.
ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن استخدام هذه المكونات ضمن منتجات مخصصة، مع الالتزام بواقي الشمس والتقشير المناسب، يمنح نتائج أفضل، إذ إن الفواكه وحدها لا تكفي لتفتيح البشرة بشكل واضح.
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