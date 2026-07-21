فواكه طبيعية تمنح بشرتك إشراقة وتساعد على توحيد لونها - صور

الوكيل الإخباري- تؤثر عوامل مثل التعرض للشمس والتلوث والإجهاد في نضارة البشرة وظهور التصبغات، لذلك تلجأ الكثيرات إلى مستحضرات التفتيح، إلى جانب مكونات طبيعية غنية بالعناصر المفيدة للبشرة.



ولا يهدف تفتيح البشرة إلى تغيير لونها الطبيعي، بل إلى توحيد لونها وتقليل البقع الداكنة واستعادة إشراقتها.

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ومن أبرز الفواكه التي تحتوي على مركبات داعمة لصحة الجلد:



الفراولة: غنية بفيتامين C وحمض الإيلاجيك، وهما يساعدان في دعم إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر التصبغات.





البابايا: تحتوي على إنزيم الباباين الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين نعومة البشرة.





البرتقال: مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم إشراقة البشرة وتوحيد لونها.