الثلاثاء 2026-07-21 02:59 م

فواكه طبيعية تمنح بشرتك إشراقة وتساعد على توحيد لونها - صور

صيث
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   تؤثر عوامل مثل التعرض للشمس والتلوث والإجهاد في نضارة البشرة وظهور التصبغات، لذلك تلجأ الكثيرات إلى مستحضرات التفتيح، إلى جانب مكونات طبيعية غنية بالعناصر المفيدة للبشرة.

ولا يهدف تفتيح البشرة إلى تغيير لونها الطبيعي، بل إلى توحيد لونها وتقليل البقع الداكنة واستعادة إشراقتها.

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ومن أبرز الفواكه التي تحتوي على مركبات داعمة لصحة الجلد:

الفراولة: غنية بفيتامين C وحمض الإيلاجيك، وهما يساعدان في دعم إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر التصبغات.


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البابايا: تحتوي على إنزيم الباباين الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين نعومة البشرة.


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البرتقال: مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم إشراقة البشرة وتوحيد لونها.


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ويؤكد خبراء العناية بالبشرة أن استخدام هذه المكونات ضمن منتجات مخصصة، مع الالتزام بواقي الشمس والتقشير المناسب، يمنح نتائج أفضل، إذ إن الفواكه وحدها لا تكفي لتفتيح البشرة بشكل واضح.

 
 


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