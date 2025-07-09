فيتامين C ودوره في تفتيح البشرة وزيادة نضارتها

وبحسب خبراء الجلد، يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة قوي، يحارب الجذور الحرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث، ما يساعد على الوقاية من الشيخوخة المبكرة.
كما يساهم في تقليل التصبغات والبقع الداكنة، ويوحد لون البشرة عند استخدامه بانتظام، سواء من خلال الأمصال الموضعية أو عبر تناول مكملات غذائية غنية به.
وينصح الأطباء باختيار سيروم فيتامين C بتركيز يتراوح بين 10% إلى 20%، وتطبيقه صباحاً قبل واقي الشمس، للحصول على أفضل نتيجة.
أما الأغذية الغنية بفيتامين C، فهي تشمل البرتقال، الفراولة، الفلفل الأحمر، الكيوي، والليمون.
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