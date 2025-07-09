الأربعاء 2025-07-09 04:10 م
 

فيتامين C ودوره في تفتيح البشرة وزيادة نضارتها

ال
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   يُعتبر فيتامين C من أبرز المكونات التي تُستخدم في منتجات العناية بالبشرة، نظراً لفعاليته العالية في تفتيح اللون وتعزيز النضارة الطبيعية.

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وبحسب خبراء الجلد، يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة قوي، يحارب الجذور الحرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث، ما يساعد على الوقاية من الشيخوخة المبكرة.


كما يساهم في تقليل التصبغات والبقع الداكنة، ويوحد لون البشرة عند استخدامه بانتظام، سواء من خلال الأمصال الموضعية أو عبر تناول مكملات غذائية غنية به.


وينصح الأطباء باختيار سيروم فيتامين C بتركيز يتراوح بين 10% إلى 20%، وتطبيقه صباحاً قبل واقي الشمس، للحصول على أفضل نتيجة.


أما الأغذية الغنية بفيتامين C، فهي تشمل البرتقال، الفراولة، الفلفل الأحمر، الكيوي، والليمون.

 
 
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