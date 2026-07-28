قبعات مستوحاة من أعشاش الطيور تميز عرض شانيل في باريس - صور

واستوحى بلازي المجموعة من عالم الحكايات الخيالية، حيث برزت تصاميم وإكسسوارات مستوحاة من الطبيعة والأساطير، إلى جانب إعادة تقديم بدلات التويد الشهيرة بلمسات عصرية مع تطريزات نباتية وريش ودانتيل.
وشهد العرض حضور عدد من نجوم الفن والموضة، من بينهم تيانا تايلور، وإيمان خليف، وتيلدا سوينتون، ولوبيتا نيونغو.
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