قبعات مستوحاة من أعشاش الطيور تميز عرض شانيل في باريس - صور

الوكيل الإخباري- قدّمت دار الأزياء شانيل مجموعتها للهوت كوتور لخريف وشتاء 2026-2027 في قصر غراند باليه بباريس، في ثاني عرض للمصمم ماثيو بلازي منذ توليه الإدارة الإبداعية للدار.



واستوحى بلازي المجموعة من عالم الحكايات الخيالية، حيث برزت تصاميم وإكسسوارات مستوحاة من الطبيعة والأساطير، إلى جانب إعادة تقديم بدلات التويد الشهيرة بلمسات عصرية مع تطريزات نباتية وريش ودانتيل.



وشهد العرض حضور عدد من نجوم الفن والموضة، من بينهم تيانا تايلور، وإيمان خليف، وتيلدا سوينتون، ولوبيتا نيونغو.

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* قبّعة من أعشاش الطيور في عرض "شانيل"