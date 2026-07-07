قبل استخدامها.. أسرار حنّة الشعر بين الجمال والمخاطر

12:56 م

الوكيل الإخباري- تُعدّ حنّة الشعر من أقدم الوسائل الطبيعية لتلوين الشعر، وتُستخدم كبديل للصبغات الكيميائية بفضل تركيبتها النباتية الأقل قسوة على الشعر وفروة الرأس. اضافة اعلان





تمنح الحنّة الشعر لونًا طبيعيًا ولمعانًا مميزًا، كما تساعد على تغليف الشعرة وتقويتها ومنحها مظهرًا أكثر حيوية، إضافة إلى دورها في تقليل تهيّج فروة الرأس مقارنة ببعض الصبغات التقليدية.



ورغم فوائدها، يجب الانتباه إلى أن الحنّة لا تعمل على تفتيح الشعر، بل تضيف لونًا يتفاعل مع الدرجة الطبيعية للشعر، وقد تجعل تغيير اللون لاحقًا بالصبغات الكيميائية أكثر صعوبة. كما يُنصح بإجراء اختبار حساسية قبل استخدامها، خاصة عند تجربة منتج جديد.



وتبقى الحنّة خيارًا مناسبًا لمن يبحثن عن تلوين طبيعي، مع ضرورة معرفة تأثيرها قبل اعتمادها ضمن روتين العناية بالشعر.





