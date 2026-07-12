قبل التخلص منها.. اكتشفي كيف تتحول ظلال العيون إلى منتج جديد

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الوكيل الإخباري- يمكن تحويل ظلال العيون المكسورة إلى هايلايتر منزلي بطريقة بسيطة بدلًا من التخلص منها، خصوصًا أن الدرجات اللامعة مثل الذهبي والنيود والوردي الفاتح تحتوي على جزيئات تعكس الضوء وتمنح البشرة إشراقة جذابة. اضافة اعلان





تبدأ الطريقة بطحن الظلال جيدًا حتى تصبح بودرة ناعمة، ثم خلطها بكمية قليلة من الكحول الطبي للحصول على هايلايتر مضغوط، أو مع قليل من الفازلين أو مرطب خفيف للحصول على قوام كريمي. ويُنصح باستخدام أدوات نظيفة ومعقمة للحفاظ على سلامة المنتج.



وتناسب الدرجات الذهبية والبرونزية البشرة الحنطية والداكنة، بينما تمنح الدرجات اللؤلؤية والوردية إطلالة ناعمة للبشرة الفاتحة. ويمكن استخدام الهايلايتر الجديد على عظمة الخد، وجسر الأنف، وزاوية العين، أو حتى لمعة للجسم.



وتُعد هذه الحيلة وسيلة اقتصادية لإعادة استخدام مستحضرات المكياج، مع ضرورة التخلص من أي منتج تغيرت رائحته أو لونه أو تعرض للتلوث.





