قبل الصالون.. علامات تكشف موعد تجديد الهايلايت

ولا يحتاج الشعر دائمًا إلى إعادة الهايلايت بالكامل، فقد تكفي جلسة تونر أو لمعان لاستعادة حيوية اللون.
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