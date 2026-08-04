قبل الصالون.. علامات تكشف موعد تجديد الهايلايت

الوكيل الإخباري- يعتمد موعد تجديد الهايلايت على سرعة نمو الشعر وتقنية التلوين، وغالبًا يحافظ على مظهره بين 8 و12 أسبوعًا. وتتميز تقنيات مثل البالياج والبيبي لايتس بأنها تدوم لفترة أطول بفضل تدرج اللون الطبيعي.

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ولا يحتاج الشعر دائمًا إلى إعادة الهايلايت بالكامل، فقد تكفي جلسة تونر أو لمعان لاستعادة حيوية اللون.