الخميس 2025-04-10 04:14 م
 

قشور الموز على "تيك توك": هل هي بديل طبيعي للـ"بوتوكس"؟

حك
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-   انتشر مؤخرًا على منصة "تيك توك" ترند جديد أثار الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدعي البعض أن قشور الموز يمكن أن تعمل كـ"بوتوكس طبيعي" للوجه، مما يجعل البشرة أكثر شبابًا ومرونة. الفكرة التي جذبت انتباه العديد من المستخدمين تنص على أن فرك قشرة الموز على البشرة يمكن أن يساعد في تقليل التجاعيد ومنح البشرة مظهرًا مشدودًا.

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وفقًا لعدد من الخبراء في مجال العناية بالبشرة، يحتوي الموز على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والبوتاسيوم، التي يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة وتغذيتها، مما قد يعطي البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا. إلا أنهم ينبهون إلى أن هذه الفوائد قد تكون محدودة مقارنة بالعلاجات التجميلية المتخصصة مثل البوتوكس.


رغم أن قشور الموز قد تحتوي على مواد مفيدة للبشرة، إلا أن استخدامها كبديل للـ"بوتوكس" لا يزال أمرًا غير مثبت علميًا. ولذا، يوصي الخبراء بالحذر عند استخدام هذه الوصفات المنزلية وعدم الاعتماد عليها كحل شامل لمشاكل البشرة.


إذا كنت ترغب في تجربة هذا الترند، ينصح باستخدام قشور الموز بطريقة معتدلة، وتطبيقها بلطف على الجلد مع مراعاة أن كل نوع بشرة يختلف عن الآخر.

 
gnews

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