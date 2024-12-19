قناع ورق الأرز.. ترند جديد للباحثات عن بشرة 'مخملية'

الوكيل الإخباري- العناية بالبشرة باستخدام قناع ورق الأرز... صيحة جديدة تشهد رواجاً كبيراً بين المؤثرات الشهيرات عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك باعتبارها بديلاً رخيصاً وطبيعياً مقارنة بمنتجات البشرة باهظة الثمن التي تباع في الأسواق.



ومن بين المؤثرات التي تنشر مقاطع فيديو تعليمية حول خطوات تطبيق هذا القناع الطبيعي، كانت الخبيرة الكورية وصاحبة حساب "ميلكي ديو" على تيك توك.

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وذكرت في فيديو أنها تضع ورق الأزر الشفاف كقناع يساعد في الحفاظ على نضارة بشرتها ويقلل الزيوت. وشرحت تفاصيل الخطوات لتطبيق هذا القناع على الوجه، حيث تضع في البداية لفافة من ورق الأرز في الماء حتى تصبح طرية.



في المرحلة الثانية، تقطع القناع لأجزاء تتناسب مع شكل العينين والأنف، ثم توزع لفائف ورق الأرز المقطعة على وجهها. وفي المرحلة الأخيرة، يترك على البشرة مدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأنه بعد هذه الفترة تشعر البشرة بالرطوبة، وتخرج زوائدها الزيتية.



وأكدت المؤثرة المقيمة في مدينة نيويورك، أن هذا القناع ساعدها على التخلص من البقع الداكنة والتخفيف من حب الشباب.

ردود أفعال متباينة

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أبرز ردود الأفعال على الفيديو، حيث تراوحت بين المتحمس لتجربتها وبين رافض لهذه الطريقة التي قد تعرّض البشرة للتحسّس.



ومن بين معتنقي هذا الاتجاه، معلقة شاركت تجربتها الشخصية مع قناع الأرز على مدار السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن بشرتها أصبحت حالياً متوهجة ونضرة.



بالمقابل، حذر آخرون من خطورة اللحاق بهذه الصيحة الجمالية التي تفتقر للأسس الطبية، واعتبروا أنها قد تزيد من حب الشباب وتضاعف عيوب البشرة.

لن يحدث المعجزات

من جهته، علّق خبير التجميل الصحي المعتمد في لندن ستيفن همبل على الفيديو. وقال في تصريح نقلته الصحيفة البريطانية: " لا ضرر من وضع القناع لكنه لن يحدث المعجزات".



واعتبر أن مؤثرة تيك توك لم تبتكر أمراً حديثاً، بل هو موجود منذ سنوات، ويعتبر آمناً نسبياً، لكنه لا ينصح به، لأنه مجرّد ورق أرز ومياه.



وأرجع الفائدة التي طرأت على الجلد بعد استخدامها للقناع، يعود إلى التقشير الناتج عن إزالة ورق الأرز الذي التصق بالطبقة العليا من الجلد، وليس بسبب المكونات الموجودة في الأرز.



كما شدّد على أنه من الصعب إثبات ما زعمه فيديو آخر على تيك توك باسم "جايميز سكين"، ادّعى أن ورق الأرز مليء بمضادات الأكسدة، معرباً عن شكوكه بهذه المعلومات غير المستندة إلى أسس علمية وصحية.



يُذكر أن هذا الاتجاه من العناية بالبشرة يحظى أيضاً بانتشار واسع بين المؤثرات العربيات، من بينهم الأم نسرين شمس التي نشرت أيضاً فيديو مشابه لتلك الكورية، وتشرح من خلالها خطوات تطبيق قناع الأرز على بشرتها.

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