'كتل الألوان' أحدث اتجاهات الموضة النسائية في الخريف

الوكيل الإخباري- تمثل كتل الألوان أحدث اتجاهات الموضة النسائية في خريف وشتاء 2024 لتمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تخطف الأنظار.



وقالت مستشارة المظهر وخبيرة الألوان الألمانية ياسمين لينك إن اتجاه "كتل الألوان" يعود بقوة في موسم الخريف/الشتاء المقبل ليستحضر في الذهن صورة الستينيات الجذابة.

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لونان بتباين عال

وأوضحت لينك أن اتجاه "كتل الألوان" يعني المزج بين لونين على الأقل يمتازان بتباين عال ويغطيان مساحة كبيرة من المظهر، مشيرة إلى أن طريقة التنسيق هذه تمتاز بطابع مشرق ومبهج وتمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس ثقتها بنفسها وتفرد أسلوبها، كما تجعلها محطاً للأنظار.



وأضافت لينك أن هذا الاتجاه يعتمد على الملابس أحادية اللون والقصّات ذات الخطوط الواضحة، حيث يعول هذا الاتجاه على التباين اللوني لخطف الأنظار.



ويتجلى هذا الاتجاه فى تشكيلات الماركات العالمية مثل جاكت أصفر مع تنورة أرجوانية لدى علامة “Marc Jacobs” أو بلوزة وردية مع تنورة خضراء لدى علامة “Philosophy di Lorenzo”.



ثلاثة ألوان

ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن المزج بين ثلاثة ألوان، على سبيل المثال يمكن التنسيق بين الأحمر والبرتقالي والوردي.

ويمكن أيضاً التنسيق بين الأزرق السماوي والأصفر بلون الفانيليا والوردي، كما يمكن التنسيق بين الوردي والبرتقالي والأرجواني.