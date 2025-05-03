كريم النهار والواقي الشمس.. هل يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر؟

و للحصول على حماية شاملة، يُنصح باستخدام كريم واقٍ من الشمس بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، وتطبيقه بكمية كافية على الوجه والعنق قبل التعرض للشمس بحوالي 15 دقيقة. يجب إعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.
لذلك، يُعد استخدام كريم واقٍ من الشمس خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، ولا يُستحسن الاعتماد فقط على كريمات تحتوي على SPF كبديل.
-
أخبار متعلقة
-
دليلك الذهبي للحصول على تان صيفي آمن دون حروق
-
هذه هي الخطوات الضروريّة للعناية بالبشرة المُختلطة
-
تقشير الطحالب: فوائده المذهلة لبشرتك
-
5 خطوات للحصول على "شعر زجاجي" فائق اللمعان
-
حذاء رياضي أخضر يضفي لمسة من البهجة في ربيع/صيف 2025
-
مكياجك يذوب في الصيف؟ إليك طريقة فعالة لتثبيته
-
مكونات يجب تجنبها في مستحضرات التجميل للبشرة الحساسة
-
كيف تحافظين على شباب بشرتك بعد سن الثلاثين؟