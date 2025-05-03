كريم النهار والواقي الشمس.. هل يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر؟

الوكيل الإخباري- لا يمكن استبدال كريم النهار الواقي من الشمس بكريم الأساس أو كريم النهار المزوّد بعامل حماية من الشمس (SPF) . رغم أن بعض كريمات الأساس تحتوي على SPF، إلا أن كميتها عادةً غير كافية لتوفير حماية فعّالة ضد الأشعة فوق البنفسجية.

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و للحصول على حماية شاملة، يُنصح باستخدام كريم واقٍ من الشمس بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، وتطبيقه بكمية كافية على الوجه والعنق قبل التعرض للشمس بحوالي 15 دقيقة. يجب إعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.