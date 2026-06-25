الخميس 2026-06-25 11:32 ص

كل ما تريدون معرفته عن حقن النضارة للبشرة

لق
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ حقن النضارة من أبرز الإجراءات التجميلية غير الجراحية لاستعادة حيوية البشرة وشبابها، إذ تعتمد على حقن مواد مغذية تُحفّز إنتاج الكولاجين وتجدد الخلايا.

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ومن أشهر أنواعها: حمض الهيالورونيك للترطيب العميق، والجلوتاثيون لتوحيد لون البشرة، والبلازما (PRP) لتجديد الخلايا، إضافة إلى الفيتامينات والميزوثيرابي لتغذية البشرة وعلاج الشحوب والجفاف.


وتساعد هذه الحقن على تحسين الترطيب وتقليل الخطوط الدقيقة وندبات حب الشباب والمسام الواسعة، مع منح البشرة إشراقة ملحوظة. وتُعد آمنة بشكل عام، وقد تسبب احمراراً أو تورماً طفيفاً يزول خلال أيام، فيما تستمر نتائجها من 6 إلى 12 شهراً بحسب نوع الحقن وحالة البشرة.

 

 

 
 


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