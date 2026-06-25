كل ما تريدون معرفته عن حقن النضارة للبشرة

الوكيل الإخباري- تُعدّ حقن النضارة من أبرز الإجراءات التجميلية غير الجراحية لاستعادة حيوية البشرة وشبابها، إذ تعتمد على حقن مواد مغذية تُحفّز إنتاج الكولاجين وتجدد الخلايا.

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ومن أشهر أنواعها: حمض الهيالورونيك للترطيب العميق، والجلوتاثيون لتوحيد لون البشرة، والبلازما (PRP) لتجديد الخلايا، إضافة إلى الفيتامينات والميزوثيرابي لتغذية البشرة وعلاج الشحوب والجفاف.