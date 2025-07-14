الإثنين 2025-07-14 04:04 م
 

كم تدوم وصلات الرموش؟ حيل للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة

بلار
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-   رموش صناعية تُركّب على الرموش الطبيعية لتمنحها طولًا وكثافة ولمعانًا يدوم من 6 إلى 8 أسابيع، حسب دورة نمو الرموش.

⏳ مدة البقاء والعناية
تدوم عادةً حتى 8 أسابيع
تحتاج إلى "ريفيّل" كل 2–3 أسابيع بسبب تساقط الرموش الطبيعية تدريجيًا
العناية الجيدة تطيل عمرها

🌟 الفوائد
مظهر جذاب وطبيعي
لا حاجة يومية للماسكارا
خيارات متنوعة (طول، كثافة، شكل)
تدوم لأسابيع دون مجهود

⚠️ الأضرار والمخاطر
تكلفة عالية (التركيب + الصيانة)
احتمال تلف الرموش الطبيعية إن كانت الوصلات ثقيلة أو مركبة بشكل خاطئ
حساسية أو تهيّج العين من اللاصق
جلسة تركيب طويلة (حتى 90 دقيقة)

💡 نصائح للعناية
تجنّبي الماء أول 48 ساعة بعد التركيب
لا تستخدمي مزيلات مكياج زيتيّة
مشّطي رموشك يوميًا بلطف
نامي على ظهرك لتفادي الاحتكاك
استخدمي منظفات لطيفة وخالية من الزيوت

📌 هل تستحق التجربة؟
نعم، إن كنتِ تبحثين عن حل تجميلي يدوم ويوفر الوقت، بشرط اختيار مركز موثوق، والانتباه للعناية الدقيقة لتجنّب المضاعفات.

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فوشيا

 

 
 
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