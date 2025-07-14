كم تدوم وصلات الرموش؟ حيل للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة

الوكيل الإخباري- رموش صناعية تُركّب على الرموش الطبيعية لتمنحها طولًا وكثافة ولمعانًا يدوم من 6 إلى 8 أسابيع، حسب دورة نمو الرموش.



⏳ مدة البقاء والعناية

تدوم عادةً حتى 8 أسابيع

تحتاج إلى "ريفيّل" كل 2–3 أسابيع بسبب تساقط الرموش الطبيعية تدريجيًا

العناية الجيدة تطيل عمرها



🌟 الفوائد

مظهر جذاب وطبيعي

لا حاجة يومية للماسكارا

خيارات متنوعة (طول، كثافة، شكل)

تدوم لأسابيع دون مجهود



⚠️ الأضرار والمخاطر

تكلفة عالية (التركيب + الصيانة)

احتمال تلف الرموش الطبيعية إن كانت الوصلات ثقيلة أو مركبة بشكل خاطئ

حساسية أو تهيّج العين من اللاصق

جلسة تركيب طويلة (حتى 90 دقيقة)



💡 نصائح للعناية

تجنّبي الماء أول 48 ساعة بعد التركيب

لا تستخدمي مزيلات مكياج زيتيّة

مشّطي رموشك يوميًا بلطف

نامي على ظهرك لتفادي الاحتكاك

استخدمي منظفات لطيفة وخالية من الزيوت



📌 هل تستحق التجربة؟

نعم، إن كنتِ تبحثين عن حل تجميلي يدوم ويوفر الوقت، بشرط اختيار مركز موثوق، والانتباه للعناية الدقيقة لتجنّب المضاعفات.

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