كم تدوم وصلات الرموش؟ حيل للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة

⏳ مدة البقاء والعناية
تدوم عادةً حتى 8 أسابيع
تحتاج إلى "ريفيّل" كل 2–3 أسابيع بسبب تساقط الرموش الطبيعية تدريجيًا
العناية الجيدة تطيل عمرها
🌟 الفوائد
مظهر جذاب وطبيعي
لا حاجة يومية للماسكارا
خيارات متنوعة (طول، كثافة، شكل)
تدوم لأسابيع دون مجهود
⚠️ الأضرار والمخاطر
تكلفة عالية (التركيب + الصيانة)
احتمال تلف الرموش الطبيعية إن كانت الوصلات ثقيلة أو مركبة بشكل خاطئ
حساسية أو تهيّج العين من اللاصق
جلسة تركيب طويلة (حتى 90 دقيقة)
💡 نصائح للعناية
تجنّبي الماء أول 48 ساعة بعد التركيب
لا تستخدمي مزيلات مكياج زيتيّة
مشّطي رموشك يوميًا بلطف
نامي على ظهرك لتفادي الاحتكاك
استخدمي منظفات لطيفة وخالية من الزيوت
📌 هل تستحق التجربة؟
نعم، إن كنتِ تبحثين عن حل تجميلي يدوم ويوفر الوقت، بشرط اختيار مركز موثوق، والانتباه للعناية الدقيقة لتجنّب المضاعفات.
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