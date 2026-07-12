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كنوز البحر تصل إلى عالم الجمال.. سرّ البشرة المشرقة من الأعماق

صشثي
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   تتجه صيحات الجمال هذا الموسم نحو "المكونات البحرية" المستوحاة من المحيطات، حيث أصبحت الأعشاب البحرية والطحالب ومياه البحر من أبرز العناصر المستخدمة في مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج والعطور.اضافة اعلان


وتتميز المكونات البحرية بقدرتها على ترطيب البشرة، ودعم حاجزها الطبيعي، ومقاومة تأثيرات العوامل البيئية بفضل احتوائها على المعادن ومضادات الأكسدة. وتشمل أبرز المكونات المستخدمة: الأعشاب البحرية، الطحالب الدقيقة، طحلب البحر الإيرلندي، والسبيرولينا.

كما امتد تأثير البحر إلى المكياج، مع بروز درجات الأزرق الهادئة المستوحاة من السماء والمياه، سواء عبر ظلال العيون أو الآيلاينر لإطلالة صيفية ناعمة.

وفي عالم العطور، عادت الروائح البحرية والمائية لتتصدر المشهد، بتركيبات تستحضر رائحة الأمواج والهواء المالح والأعشاب البحرية، لتمنح إحساساً بالانتعاش والحرية.

وتعكس هذه الاتجاهات ارتباط عالم الجمال بالطبيعة، حيث يتحول البحر إلى مصدر إلهام للترطيب، والألوان، والعطور الصيفية.
 
 


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