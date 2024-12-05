 
الخميس 2024-12-05 03:14 م
 

كيفية استخدام مصل لحماية الشعر من الحرارة

ل
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري-   مع الاعتماد المستمر على أدوات الحرارة، التي أصبحت جزءاً أساسياً من روتين الجمال، أصبحت الحاجة إلى منتجات تحافظ على الشعر من الحرارة، وأدوات التجفيف القاسية، لذلك يأتي دور مصل الشعر الواقي في خط الدفاع ضد التلف الحراري.

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ومصل الحماية من الحرارة عبارة عن منتج مصمم خصيصاً؛ لإنشاء حاجز وقائي بين شعركِ، ودرجات الحرارة العالية لأدوات التصفيف، وتعمل عن طريق طلاء كل خصلة بمكونات يمكنها تحمل الحرارة، ما يقلل فقدان الرطوبة، ويمنع تلف بنية الشعر.

 

للحصول على أقصى استفادة من مصل الحماية من الحرارة، اتبعي الخطوات التالية:
1. ضعيه على الشعر الرطب: تعمل معظم منتجات الحماية من الحرارة، بشكل أفضل، عند وضعها على الشعر الرطب قبل تجفيفه بالمجفف.
2. الكمية المناسبة: استخدمي كمية كافية لتغطية شعركِ بشكل خفيف، لكن تجنبي الإفراط في الاستخدام، ما قد يؤدي إلى تراكم المنتج.
3. وزعيه بالتساوي: تأكدي من توزيع المنتج بالتساوي على شعركِ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطراف، وهي الأكثر عرضة للتلف.
4. اتركيه حتى يجف: إذا كنتِ تستخدمين رذاذاً، فاتركيه حتى يجف لبضع لحظات قبل استخدام الحرارة.
5. أعيدي وضعه: إذا كنتِ تقومين بجولات متعددة من تصفيف الشعر بالحرارة، فاتبعي نهج التكرار من خلال إعادة وضع المنتج بين الجلسات؛ للحصول على أفضل نتيجة.

 

زهرة الخليج 

 

 

 
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