الوكيل الإخباري- ترغب الكثير من النساء بالحصول على أظافر طويلة، إلا أن الحقيقة والحياة اليومية قد تؤثر على صحة الأظافر سلبًا.

كيفية تطويل الأظافر

إليك بعض الطرق المختلفة لكيفية تطويل الأظافر، مثل:



1. استخدام البيوتين (Biotin)

يُعد البيوتين نوعا من أنواع فيتامين ب المهمة والتي تساعد الجسم في تحويل الطعام إلى الطاقة، وفي حال رغبت بالحصول على أظافر طويلة وصحية فإن التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين أو تناول المكملات الغذائية قد يساعد في تحقيق ذلك.



ومن الممكن العثور على البيوتين في هذه الأطعمة:

البيض.

السردين.

المكسرات.

الحبوب الكاملة.

الصويا.

الموز.

القرنبيط.



2. تجربة مقويات الأظافر

بشكل عام تُعد الأظافر الهشة عرضة للتكسر بشكل كبير، وهذا يعني أنه من الضروري تقويتها للحفاظ عليها.



من أجل تطويل الأظافر وتقويتها يُنصح البعض باستخدام مقويات الأظافر التي تشبه المناكير إلى حد كبير، فهي تُساعد في تقوية الأظافر بالمدى القصير، وهذه تُعد من طرق كيفية تطويل الأظافر.



3. اختيار طلاء الأظافر الجيد

يُوجد منتجات عديدة وأنواع مختلفة من المناكير التي تتوافر بالأسواق، ولكن من أجل الحفاظ على أظافرك وتطويلها من المهم أن تقوم بتجنب بعض هذه الأنواع.

كما يجب اختيار المناكير التي تحتوي على كمية أقل من المواد الكيميائية.

4. التوقف عن قضم أظافرك

تُعد هذه العادة من العادات السيئة التي تقتل الأظافر، كما من الممكن أن تتسبب الإصابة بالتهابات الجلد البكتيرية.



لذلك حاول التخلص من هذه العادة المؤذية عن طريق الخطوات الآتية:

- المحافظة على أظافرك مصقولة بدقة حتى تكون أقل عرضة للعض.

- التخلص من التوتر والقلق، فهي المسبب الأساسي لمشكلة قضم الأظافر.



5. تجنب وضع الأكريليك

تلجأ العديد من النساء إلى استخدام أظافر الأكريليك من أجل زيادة قوة وصلابة وطول الأظافر، وعلى الرغم من أنها تحقق لك الطلب إلا أن ذلك يكون لفترة قصيرة من الزمن.

فهذه الأمور من شأنها أن تضعف الأظافر وتجعلها هشة، وبالأخص عند محاولة إزالتها.



6. الحفاظ على بشرتك ورطوبتها

البشرة الصحية تعني التمتع بأظافر صحية، حيث تعد البشرة خط الدفاع الأخير، وتعمل كدرع تمنع انتشار البكتيريا والفطريات من التحرك على أظافرك وإصابتها بمشكلات تعيق نموها.



7. تناول فيتامين ب9

في بعض الأحيان قد تكون مشكلات الأظافر نابعة من نقص في فيتامين ب9، وفي حال كان سطح أظافرك غير طبيعي عليك فحص مستويات فيتامين ب9.

فإذا كنت تعانين من نقصانه من المهم تناول المكملات لتعويض النقص، فهذه من أهم الطرق لكيفية تطويل الأظافر.



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