كيفية صنع سبراي معطر للشعر في المنزل بخطوات بسيطة

الوكيل الإخباري- هل تبحثين عن طريقة طبيعية لتعطير شعرك؟ يمكنك الآن صنع سبراي معطر للشعر في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وآمنة. كل ما تحتاجين إليه هو زجاجة رذاذ صغيرة، ماء، وزيت عطري مفضل لديك.

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إليك طريقة التحضير:

المكونات:

ماء مقطر (100 مل)

زيت عطري (5-10 قطرات)

جلسرين (ملعقة صغيرة) (اختياري)



طريقة التحضير:

امزجي الماء مع الزيت العطري في زجاجة الرذاذ.

أضيفي الجلسرين (اختياري) ليعطي شعرك نعومة وترطيبًا إضافيًا.

رجّي الزجاجة جيدًا قبل كل استخدام.



طريقة الاستخدام:

رشي المعطر على الشعر الجاف أو الرطب من مسافة 15 سم، مع تجنب ملامسة الجذور مباشرة.

يمكن استخدامه في أي وقت للحصول على رائحة منعشة لشعرك طوال اليوم.