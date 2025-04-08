كيفية صنع سبراي معطر للشعر في المنزل بخطوات بسيطة

المكونات:
ماء مقطر (100 مل)
زيت عطري (5-10 قطرات)
جلسرين (ملعقة صغيرة) (اختياري)
طريقة التحضير:
امزجي الماء مع الزيت العطري في زجاجة الرذاذ.
أضيفي الجلسرين (اختياري) ليعطي شعرك نعومة وترطيبًا إضافيًا.
رجّي الزجاجة جيدًا قبل كل استخدام.
طريقة الاستخدام:
رشي المعطر على الشعر الجاف أو الرطب من مسافة 15 سم، مع تجنب ملامسة الجذور مباشرة.
يمكن استخدامه في أي وقت للحصول على رائحة منعشة لشعرك طوال اليوم.
هذا المعطر سيجعل شعرك يعبق برائحة جميلة ويحافظ على نعومته، مع تجنب المواد الكيميائية الموجودة في المنتجات التجارية.
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