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كيفية وضع كحل العين للحصول على إطلالة جذابة

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تعبيرية
الأربعاء، 29-01-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   وضع الكحل هو أحد أهم الخطوات التي تبرز جمال العينين وتمنحهما مظهرًا جذابًا ومبهرًا. سواء كنتِ تفضلين الإطلالة الناعمة والطبيعية أو الخطوط الجريئة والدراماتيكية، فإن الكحل يعد من أساسيات المكياج التي ترفع إطلالتك بشكل رائع. في هذا المقال، سنتعرف معًا على كيفية وضع الكحل بطريقة صحيحة للحصول على نتائج مميزة، وكيفية اختيار الأدوات المناسبة التي تساعد في إبراز جمال عينيكِ بأفضل طريقة.

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إليكِ خطوات وضع كحل العين بشكل صحيح للحصول على إطلالة جذابة:


تحضير العين:
قومي بتنظيف جفنيكِ جيدًا باستخدام مزيل المكياج.
يمكنكِ وضع قاعدة ظلال العيون لتثبيت الكحل وجعل إطلالتك أكثر ثباتًا.


اختيار نوع الكحل المناسب:
يمكنكِ استخدام قلم الكحل، الجل أو السائل حسب المظهر الذي تودين الحصول عليه. قلم الكحل يضفي مظهرًا ناعمًا وطبيعيًا، بينما السائل يعطيكِ مظهرًا حادًا وجريئًا.


وضع الكحل على الجفن العلوي:
ابدئي بوضع الكحل من الزاوية الداخلية للعين، ثم امشي به على طول خط الرموش العلوي.
إذا كنتِ تفضلين خطًا أكثر دقة وحادًا، يمكنكِ استخدام كحل سائل.
ارسمي الخط في اتجاه خارجي خفيف عند زاوية العين، إذا كنتِ ترغبين في مظهر عيون مرفوعة.


وضع الكحل على الجفن السفلي:
يمكنكِ وضع الكحل على الجفن السفلي إذا كنتِ تريدين مظهرًا أكثر تحديدًا.
استخدمي قلم الكحل بشكل ناعم على خط الرموش السفلي، ويمكنكِ مزج الكحل باستخدام فرشاة لمظهر أكثر تدفقًا.


استخدام فرشاة مزج:
إذا كنتِ تستخدمين كحلًا كريميًا أو جِلًا، استخدمي فرشاة صغيرة لتمديده بلطف على خط الرموش السفلي، مما يخلق مظهرًا ناعمًا.


اختياري: إضافة لمسات على الزوايا الداخلية:
يمكنكِ إضافة لمسة من الكحل الأبيض أو البيج على الزوايا الداخلية للعين لتوسيع مظهرها وإضفاء إشراقة على عينيك.


تثبيت الكحل:
لتثبيت الكحل والحفاظ عليه طوال اليوم، يمكنكِ وضع قليل من بودرة الوجه الشفافة على الجفن بعد وضع الكحل.
إذا كنتِ تفضلين كثافة أكبر للخط، يمكنكِ إعادة تطبيق الكحل بعد بعض الوقت.


إضفاء لمسات نهائية:
للحصول على إطلالة عيون أكبر، يمكنكِ تطبيق ماسكارا بعد وضع الكحل، لتحديد الرموش وإبراز جمال عينيكِ.

 
gnews

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