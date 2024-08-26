كيف تبطّئين عملية تكوّن التجاعيد في الوجه والجسم؟

الوكيل الإخباري- تحتاج العناية بالبشرة الى روتين يومي للحفاظ على نضارتها وتجنّب ظهور الخطوط الرفيعة في الوجه والتي تعد بمثابة البداية لتكوّن التجاعيد العميقة على الوجه والجسم.

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وفي هذا السياق، أوضح تقرير "عيادات كليفلاند" الفرق بين الخطوط الرفيعة والتجاعيد، باعتبار أن الخطوط مرحلة أولى من التجاعيد، وتظهر في الجبهة، وحول العينين والفم، عندما نضحك أو نعبس، ولا تتخطى الطبقة السطحية من الجلد، لذلك يسهُل علاجها بالترطيب، وتقليل الحركات التعبيرية المتكررة.

وينصح تقرير لموقع "هيلث لاين" بتجنّب استخدام المقشّرات الكيماوية لعلاج الخطوط الرفيعة، والاكتفاء بترطيب البشرة، وشرب كمية وفيرة من الماء.



أما التجاعيد فهي من علامات التقدّم في السنّ وتبدأ بالظهور نتيجة تلف ألياف الكولاجين، وترقّق الجلد إلى أن يضعف ويترهّل فتظهر التجاعيد على هيئة طيّة عميقة في أي مكان من الجسم، وهي لا يمكن علاجها إلا بحقن البوتوكس والشدّ.



وأكد التقرير أن الخطوط الرفيعة قد تظهر على جلد الوجه والرقبة والذراعين بعد سنّ الـ 25، وتصبح أوضح في منتصف الثلاثينيات وآخرها، أو قبل ذلك، اعتماداً على درجة العناية بالبشرة، أما التجاعيد فتظهر بين الـ 40 والـ 55 عاماً، في أي مكان بالجسم.



ومن المؤكد أن لا مفر من شيخوخة الجلد، حيث يقل إنتاج الجسم للكولاجين طبيعياً بعد سنّ الـ 25، لكن هناك تدابير وقائية عدة للحفاظ على مرونة البشرة أطول وقت ممكن، مثل:

- الحماية من الشمس: واقي الشمس من أهم وسائل حماية الجلد من التجعّد، فأشعة الشمس فوق البنفسجية مسؤولة عن فقد الجلد لمرونته مع التقدّم في العمر، لذا واظبي على دهن كريم بعامل حماية من الشمس أعلى من 15 درجة قبل الخروج بنصف ساعة، وأعيدي دهنه كل ساعتين، وكلما تعرّقت، أو بعد مسح الجلد.

- ترطيب البشرة: تتعرض البشرة الجافة لتجاعيد مبكرة أكثر من غيرها، لذلك يُنصح باختيار مرطّب عالي الجودة، وغني بحمض الهيالورونيك، على أن يُصار الى دهنه يومياً، مع الإكثار من شرب الماء للحفاظ على الترطيب الداخلي للبشرة.

- تثبيت الوزن: من المهم اتباع نظام غذائي صحي يساهم في تثبيت الوزن، لأن الجلد قابل للتمدّد وفي كل مرة يتمدّد فيها يفقد من مرونته، الى أن يتهدّل، وهكذا تتباطأ قدرة خلايا الجسم على إنتاج بروتينات الكولاجين، وتتشكل التجاعيد.